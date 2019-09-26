陸生攻擊港生頻傳　陸委會：再發生一定嚴辦！

▲義守大學港生在宿舍房門佈置「連儂牆」，引起陸生不滿，雙方發生衝突。（圖／翻攝Dcard）



記者蔡紹堅／台北報導

義守、東吳、文化等大學近日都傳出港生與陸生因「反送中」議題發生衝突。陸委會副主委陳明祺26日表示，對於言語或者肢體暴力的霸凌行為，政府的立場是絕對零容忍，若再有類似事件，絕對不寬貸，將會依法嚴辦，「希望雙方都能在台灣民主、多元、開放的環境中，學習尊重與包容不同的意見。」

▼在台港生「香港邊城青年」於台灣大學附近地下道發起「連儂牆」活動。（圖／記者許展溢攝）

陳明祺在例行記者會上指出，台灣是一個民主、自由、法治的社會，人人都享有言論的自由，校園更是一個學習的場域，「同學們雖然來自不同的社會體制或環境，但我們都希望，他們能夠在台灣自由、民主跟多元開放的環境中，學習尊重不同的意見，用同理心來了解對方的立場，用真誠的對話來取代惡言相向，用文明理性的態度來面對差異。」

陳明祺表示，陸委會將會同教育部持續關注事件的後續發展與處理情形，同時也呼籲同學，遵守台灣的法律規範及學校校規，「我們以教育的角度來看待相關事件，但也必須強調，政府對於暴力是絕對零容忍，若再有類似事件，絕對不寬貸，將會依法嚴辦。」

▼陸委會副主委陳明祺。（圖／記者蔡紹堅攝）