歡慶「國際咖啡日」！星巴克限時2天買1送1　伯朗咖啡連續5天再送折價券

▲各家業者一同歡慶「國際咖啡日」推出優惠。（圖／取自星巴克粉絲團）

記者曾婉婷／綜合報導

歡慶國際咖啡日（10/1）來臨，各家連鎖咖啡業者紛紛推出優惠，像是星巴克則推出限時2天買一送一活動，而伯朗咖啡館更連續5天加碼飲品買一送一。

星巴克為歡慶國際咖啡日，自10/1～10/2推出星禮程會員好友分享日，活動期間每日11：00～20：00會員購買兩杯相同容量/口味/冰熱皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。另補班好友分享日（10/5）活動當日11：00～20：00期間，也可享有買一送一優惠。

而伯朗咖啡館則於10/1起連續5天加碼飲品買一送一。此外，伯朗咖啡館今年也加入2019台北國際咖啡展跑館店家，即日起至11/30，凡持咖啡展月票所附的兌換券，即可至伯朗咖啡館任一門市免費兌換大杯美式乙杯；持六折或八折券亦可享任一飲品折扣優惠。

伯朗咖啡館指出，目前除少部分位於醫院與學校的門市外，皆已轉型餐酒館型態，販售多款酒類飲品，為感謝消費者支持，除推出新品「葡萄琴」的創意咖啡調酒外，更加碼好康優惠，自10/1～10/31凡至伯朗咖啡館消費即贈酒品百元折價券。

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至於cama café則自即日起至11/17推出「尋找你的風味拿鐵」檔期，特別介紹6款經典風味拿鐵，而其中3款更是門市隱藏版人氣必點，分別是蜂蜜拿鐵、海鹽焦糖拿鐵、黑糖拿鐵。同時為歡慶10/1國際咖啡日，還舉辦會員限定「拿鐵、黑咖啡同品項大杯第二件7折」活動。

另外，路易莎則自10/1～10/31推出兩波黑卡會員獨享的咖啡優惠，第一波為10/1～ 10/3開跑，購買單品手沖咖啡全系列可享8折優惠（含典藏手沖系列、私房咖啡系列、冰滴咖啡），以及購買任1咖啡飲品加1餐食，總金額可打8折。而第二波時間為10/4～10/31，購買巴西伊帕內瑪可享8折。

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