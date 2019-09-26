【廣編】「平行線的交叉點」用生命刻劃出不一樣的師鐸靈魂

圖、文／國泰人壽提供

今年教師節，國泰人壽與教育部國教署合作，邀請了執導國際醫療短片「阿巒的作文課」及擁有超過一百部作品的導演洪竹彥，聯手改編真實故事，推出萬人點閱的教師節謝師影片「平行線的交叉點」，由新生代女演員江沂宸飾演鄭潔慧老師，描繪鄭老師用關愛與陪伴影響學生，用生命影響生命歷程的故事。

影片網址：https://youtu.be/ylpBYHonEIE

國泰人壽自106學年度起承保學生團體保險，共同推動「永續校園計畫」，守護全國超過300萬幼兒園至高中學子，並與教育部國教署攜手合作推廣反毒。108學年度起，更與線上遊戲學習平台PaGamO合作，結合「反毒」及「電競」，期待學子能在遊戲中學習反毒知識，並遠離毒品、健康快樂成長。

此外，國泰人壽也為教職人員量身打造｢呵護公教」系列保險商品，不僅著重長照狀態的保障，若因意外造成1~6級失能亦有理賠，其中「呵護公教團險」，適用對象包含全國教師及其眷屬，最低一年保費只要1,500元(每天約不到5元)。同時也鼓勵教師繁忙之餘，還能維持健康的身體狀況，只要步數達標，保額就再額外增加3%，事前健康及事後保障都固牢牢，另外，現在加入Cathay Walker並輸入活動推薦碼「LTC111」，還可參加專屬獎勵活動。