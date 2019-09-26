88歲徐立德第二春判准離　音樂家聲明：錯愕、肝腸寸斷

▲前總統府資政徐立德第二春判准離婚，女方發聲明表示遺憾。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

高齡88歲的前總統府資政徐立德，2013年間與小自己35歲的女音樂家陳怡伶結婚。但徐立德的第二春僅維持2年，徐立德2016年訴請離婚。高等法院二審改認定「兩造之婚姻發生難以回復破綻」，改判准雙方離婚。陳怡伶26日發布聲明，覺得失真、錯愕、肝腸寸斷！

徐立德的元配於2009年過世，他在2013年間與小35歲的陳怡伶交往，並當街親吻放閃，2人也在當年結婚，當時徐立德已經高齡82歲。但2人婚姻維持不到2年，徐立德在2015年初與陳女分居並搬離住處。2016年底，2人撕破臉，徐立德訴請離婚。

徐立德起訴理由指出，2016年8月間，陳女與父母發生糾紛，但陳女竟多次怪罪徐立德，還主動提出離婚之想法。同年12月間，陳女婚前之私事經父母批露見諸於媒體報導後，陳女就開始有自殘行為，並向徐立德情緒勒索。徐立德認為自己年老，難以承受，婚姻已生有破綻，故訴請離婚。

一審法院未判准離婚，徐上訴二審，高等法院審理後，認為2人分居初期仍有互動，但自2016年8月陳女與父母發生糾紛後，陳女心生怨懟，並主動提離婚，還嘲諷徐立德將因無須扶養陳女而感到歡欣；徐立德也接受被陳女離婚之請求，2人婚姻開始出現破綻。一直到同年12月間的媒體報導出現，雙方更加無維持婚姻的意願。而2人於2016年4月分居後，甚少互動，最後相約見面是1年多後的2017年7月間，最後更只在2019年3月在醫院偶遇，可知2人婚姻發生破綻後，均無積極維持婚姻之作為，已無回復之望，高院因此判准離婚。

對於高院判准離婚，陳怡伶26日透過律師發表聲明，表明失真、錯愕、肝腸寸斷！以下為聲明全文：

一、有關本人與徐立德先生離婚事件，在原判決維持下，第二審竟改判離婚，不僅失真，更令本人錯愕，抑且肝腸寸斷，尤感遺憾！

二、頃據媒體報導「休妻」，更謂本人無修補婚姻關係意願，雙方有責程度相當！憶102年與夫君結褵以來，實乃伉儷情深，恩愛有佳，尤對先生之日夜起身照顧，概全力親為，要以如廁排泄為最！

三、迄至先生無故離家以還，本人迭次前往先生居所請求返家，用續同林之情，併解相思之苦，怎奈竟遭他人阻撓，是本人咸認離婚非其本意，諒必受有攙言所致！然本人終日期盼夫君返家之心，未曾稍減，用表恩愛之心。

四、本人鄭重聲明，自即刻起，但凡著有任何媒體恣意評斷或論述，影響社會觀感及子女生活安定，當依法訴究，絕不寬貸！

聲明人 陳怡伶

