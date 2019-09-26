私菸案開鍘！關務署首罰13名旅客　總統府諮議林家如遭罰約4.5萬

▲財政部關務署。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

國安人員藉由總統專機出訪走私菸案，關務署台北關今（26）日針對機上「旅客」開罰，關務署台北關表示，經查私菸案未涉及刑責的「旅客」開罰13人。據悉，總統府諮議林家如購買的37條菸，遭處分罰鍰約4.5萬元。

台北關表示，經查私菸案未涉及刑責人員，於機上菸品刷卡紀錄逾免稅數量者有13位，違規菸品共計約百條左右。據悉，林家如在這波旅客處分名單內，因為她買37條菸，扣除1條可以免稅帶入外，36條必須開罰，依據每條捲菸裁處500元罰鍰，菸品沒入的部分，另依行政罰法第23條第1項規定，裁處沒入物的價額。

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也就是36條菸中，沒入的貨價每條700元～800元，共計2萬5000元到2萬8000元之間；另外每條菸還要罰500元罰鍰，共計1萬8000多元，所以林家如會被罰到4.5萬元左右的罰鍰。

根據了解，原本旅客有18人，扣除3人未帶入超量菸品，只有15人超量、其中因為部分旅客取貨或者是身分有疑義，所以今日先開罰13人，其中最低者只有帶入2條，也同樣被開罰。

台北關表示，案內人員有半數為國賓禮遇人員，半數依一般旅客身分入境，該關依據台北地檢署取得之刷卡紀錄及訂購明細還原事實，就菸酒超量的部分，依菸酒管理法第45條及菸酒查緝及檢舉案件處理要點第45點第1項第3款規定裁處。



台北關所查到的就是用刷卡買菸的「旅客」人員，但有43條是機上現金買的菸品，海關仍無法掌握到購買人的身分。所以台北關呼籲，機上旅客以現金交易購買菸酒或免稅商品者，應儘速主動向該關陳報。