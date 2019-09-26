　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

私菸案開鍘！關務署首罰13名旅客　總統府諮議林家如遭罰約4.5萬

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼財政部關務署。（圖／記者吳靜君攝）

▲財政部關務署。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

國安人員藉由總統專機出訪走私菸案，關務署台北關今（26）日針對機上「旅客」開罰，關務署台北關表示，經查私菸案未涉及刑責的「旅客」開罰13人。據悉，總統府諮議林家如購買的37條菸，遭處分罰鍰約4.5萬元。

台北關表示，經查私菸案未涉及刑責人員，於機上菸品刷卡紀錄逾免稅數量者有13位，違規菸品共計約百條左右。據悉，林家如在這波旅客處分名單內，因為她買37條菸，扣除1條可以免稅帶入外，36條必須開罰，依據每條捲菸裁處500元罰鍰，菸品沒入的部分，另依行政罰法第23條第1項規定，裁處沒入物的價額。

請繼續往下閱讀...

也就是36條菸中，沒入的貨價每條700元～800元，共計2萬5000元到2萬8000元之間；另外每條菸還要罰500元罰鍰，共計1萬8000多元，所以林家如會被罰到4.5萬元左右的罰鍰。

根據了解，原本旅客有18人，扣除3人未帶入超量菸品，只有15人超量、其中因為部分旅客取貨或者是身分有疑義，所以今日先開罰13人，其中最低者只有帶入2條，也同樣被開罰。

台北關表示，案內人員有半數為國賓禮遇人員，半數依一般旅客身分入境，該關依據台北地檢署取得之刷卡紀錄及訂購明細還原事實，就菸酒超量的部分，依菸酒管理法第45條及菸酒查緝及檢舉案件處理要點第45點第1項第3款規定裁處。

台北關所查到的就是用刷卡買菸的「旅客」人員，但有43條是機上現金買的菸品，海關仍無法掌握到購買人的身分。所以台北關呼籲，機上旅客以現金交易購買菸酒或免稅商品者，應儘速主動向該關陳報。

ET快訊
國圖收到「蔡英文博士論文電子檔」　明早10點開放線上看
車上一根長頭髮…人妻查紀錄器驚見夫搞車震　小三羞：今天比較久
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

私菸案新進展！關務署首波將針對旅客開罰　「林家如」是否在內受關注

9大資產管理公司符合深耕計畫　最多可獲得2項優惠

銀行公會改選理監事　台銀董座呂桔誠連任理事長

理財周刊／生技族群具剛性需求優勢

南茂、大江生醫都回來了！台商回台投資突破6千億元大關

頻道系統大戰NCC無解！雙北13萬戶22頻道10月斷訊危機逼近

罷工勞裁會前工會發動靜坐　長榮航空：盼勞裁會秉公處理

私菸案開鍘！關務署首罰13名旅客　總統府諮議林家如遭罰約4.5萬

理財周刊／降息概念股　抓住全球熱錢商機

理財周刊／解決就業難題

台中敝姓鍋！一筆劃免費送一蝦　「謝」先生爽拿17隻...激推雞佛鍋

負鼠媽橫躺烈陽下...志工急救援！　驚見祂用性命護「軀殼下」9幼崽

汪汪朝水溝狂吠...苗栗男發現2幼貓　仔細觀察「耳朵是圓的」竟是石虎！

原民嬤勁歌熱舞...歐告一聽想逃　下秒被吼「坐好！」無奈眼神死XD

16歲環保少女罵世界領袖滿腦錢　哽咽：你們偷走我的夢想和童年

邱澤、張鈞甯爆戀愛！　開車甜蜜夜遊

開車未繫安全帶致死率超過20倍！　熱銷車用配件成警眼中「死神產品」

foodshiba來了！柴柴親自送甜點熱情撲向客...揹外送包模樣萌翻網

便當「4菜1主食」60元遭客白眼！闆娘火大收店...網跪：新台幣教訓

周杰倫真人秀邀7大咖當嘉賓！　地表最狂名單有五月天、林俊傑

9大資產管理公司符合深耕計畫　最多可獲得2項優惠

銀行公會改選理監事　台銀董座呂桔誠連任理事長

理財周刊／生技族群具剛性需求優勢

南茂、大江生醫都回來了！台商回台投資突破6千億元大關

頻道系統大戰NCC無解！雙北13萬戶22頻道10月斷訊危機逼近

罷工勞裁會前工會發動靜坐　長榮航空：盼勞裁會秉公處理

私菸案開鍘！關務署首罰13名旅客　總統府諮議林家如遭罰約4.5萬

理財周刊／降息概念股　抓住全球熱錢商機

理財周刊／解決就業難題

先探／Q4七大吸金族群

喬喬讚「邱澤認愛張鈞甯」有Guts！一年N次合體王子不嫌膩

不玩了！Honda宣布2021年自家柴油車款全面退出歐洲市場

反對Jasper進演藝圈　陳小春突鄭重宣布「結束了」

全球城市AI整備指數台北排名21　新加坡獲大型城市榜首

鈕則勳／請韓陣營别再消費「朱立倫」

9大資產管理公司符合深耕計畫　最多可獲得2項優惠

不斷更新／詹子賢首局3分砲炸裂　1局兄弟3：0統一

越南老師首用QR Code簽到　1分鐘完成學生欣喜嘗試

夜貓族看展微醺之夜　台北萬豪酒店「白晝之夜」化身開放藝術展廊

男友七夕送「冒熱氣禮物」！　鄭爽「以為是小狗」期待一拆…秒凍結：送回去吧

財經熱門新聞

全聯買咖哩喜中千萬發票！幸運兒..

國際油價回檔　專家預估下周油價..

川普：與陸協議可能比預期快

買熱水器、瓦斯爐最高補助200..

小七買10元報紙中千萬發票！統..

金馬澎有福了！長榮航旗下長汎推..

京華城將拆改建為四棟19樓商辦..

黃國昌助理開罵中油員工　石油工..

赴韓賞楓快換匯！韓元匯價創三周..

私菸案爆發　9條菸已經「入肺」

20至40坪中店面成主流 成交..

杜英宗用「大爆炸」決心推動南山..

尹衍樑談新系統出包　網留言打臉

私菸案新進展！關務署要對旅客開..

更多熱門

相關新聞

私菸案府諮議被罰4.5萬　總統府：依法辦理　尊重主管機關裁處

財政部關務署26日指出，配合私菸案檢方第一階段偵查終結，針對地檢署已偵辦屬案情單純、未涉及刑責、但超量購買菸品的總統專機相關人員開罰，陸續寄出處分書，其中最高1人被罰4.5萬元，據了解，該張罰單屬總統府諮議林家如。對此，總統府表示，尊重主管機關的裁處。

私菸案調查被指「荒謬」　檢：單純購菸不涉刑責

台灣ICAO行動團場外與友邦對話交流

台灣不孤單！　聯合國大會4友邦公開挺台

溫泉補助改送「每房200元抵用券」

關鍵字：

關務署私菸案華航總統專機國安局外交部交通部黃國昌

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

身分證含1與0　吃Buffet半價

酒店真小姐開箱驚見「輪椅」　老司機揭用途

10/1上路！「15項交通新制」懶人包

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

連千毅「1年營收」超狂天價被挖！高雄老巢5層奢華內部曝

隋棠綁骨盆40次說無效　護理師淚揭：沒拿到錢

邱澤情史遭挖「唐嫣為他掃廁所」

媽曾歉二胎難生…小兒子出生臉發黑亡

王金平拒簽31大老聲明　剩餘名單曝光

金希澈不能吃太燙泡麵：人生最後悔抽菸

Gogoro VIVA綠牌電動機車來了

「華城殺人魔」李嫌長相公開！韓網嚇歪了

大港開唱諷韓像「X頭」！韓國瑜：下流不堪

邱澤認愛！張鈞甯工作室首發聲了

孫「超齡懂事」暖哭店員　網讚爆家教

更多

最夯影音

更多

台中敝姓鍋！一筆劃免費送一蝦　「謝」先生爽拿17隻...激推雞佛鍋

負鼠媽橫躺烈陽下...志工急救援！　驚見祂用性命護「軀殼下」9幼崽

汪汪朝水溝狂吠...苗栗男發現2幼貓　仔細觀察「耳朵是圓的」竟是石虎！

原民嬤勁歌熱舞...歐告一聽想逃　下秒被吼「坐好！」無奈眼神死XD

16歲環保少女罵世界領袖滿腦錢　哽咽：你們偷走我的夢想和童年

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面