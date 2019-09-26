不滿質詢抽籤！陳致中猛酸「沒必要這麼孬」...諷韓國瑜4關鍵字：混跑騙推

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜26日赴議會展開施政報告並備詢，但市議會卻決定以抽籤方式進行，被質疑是在限縮議員質詢權，針對這點綠營可說是砲聲隆隆，民進黨議員陳致中更怒批，韓國瑜是在躲質詢，「沒必要這麼孬」，並稱韓的4個關鍵字是「混跑騙推」。

▲▼陳致中26日赴議會質詢韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝，下同）

高雄市議會26日召開第三屆第二次定期大會以及質詢議程，市議會決定以「抽籤」方式質詢，加上時間有限，只有12人能列入保障質詢名單，引發不少民進黨籍議員不滿，其中陳致中更在質詢時火力全開，猛酸「你不需要這樣，再怎麼辛苦就是這2天，再來你就會請假了」！

「國民黨團實在不聰明！」陳致中表示，韓的選票並不會因此而增加。他認為，「你這次本來可以扳回一城，現在社會印象反而變成你被掩護落跑，直言韓「躲得了一時跑不了一世，何必拖整個國民黨團議員下水，最後還是會遇到」！

由於先前「韓朱配」呼聲高！陳致中更說重話，「如果你要自甘墮落，自我毀滅，10個朱立倫也救不了你，你以前不可一世、憶起風發，但現在躲質詢，沒有必要這麼孬，大大方方直球對決」。

他更酸未來人民聯想到韓國瑜的4個關鍵字是「混跑騙推」，其中3項包括鬼混、落跑、欺騙，直呼「別說人家黑你」！

▲▼陳致中狠酸韓國瑜的4個字是「混跑騙推」。（圖／記者賴君欣攝，下同）

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