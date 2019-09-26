旺宏19奈米SLC正式出貨　12吋晶圓幾滿載、月產能達一萬片

▲旺宏董事長吳敏求。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

記憶體大廠旺宏（2337）今（26）日表示，19奈米製程的SLC NAND近日正式出貨給美國機上盒大客戶，並且「不是小量」；透露近期12吋晶圓產能幾乎滿載，預估月產能將達一萬片。

旺宏董事長吳敏求表示，電視機上盒因為系統越來越複雜，所以需要使用更多的SLC NAND，旺宏出貨的是容量較大的4 gigabyte（一般機上盒用記憶體容量約在2-4gigabyte）；吳敏求指出，SLC NAND相較Nor flash，後者穩定度雖然較高，但要做大容量會比較貴，因此SLC NAND成為客戶首選。

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吳敏求表示，由於12吋晶圓需求仍處高檔，近期產能幾乎滿載，預估用於SLC NAND的月產能將達1萬片。

對於記憶體下半年價格走勢，吳敏求表示，三種記憶體包括ROM、NAND與NOR，價格都會處在穩定狀態。但對於明年記憶體市況，吳敏求未透露看法，僅表示價格和數量都是關鍵因素。

明年5G迎接大量商轉，對記憶體產業是否帶來正面影響？吳敏求表示，5G最大的意義，是當消費者傳輸更多之後，很多的應用包括個人、物聯網的裝置就可連網，所要用到記憶體也會跟著多。雖然能帶給記憶體產業正面效益，但由於5G基地台用到的flash很少，針對個人消費者設計的產品所用的記憶體較多，重點還是要看市場買不買單。

對於中美貿易戰仍未休兵，吳敏求表示，原本預期貿易戰六月就會結束，但在川普的反覆下，目前情勢要穩定還早；對於美國將於12月15日對大陸消費性電子產品全面課稅，吳敏求認為，美國課關稅並不是兩敗俱傷，而是大陸受傷比較多，因為即使大陸用匯率操縱出口，也可能會因為不利通膨而自傷。