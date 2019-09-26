養生系拌麵人氣旺　超夯蘆薈關廟麵賣到業績翻1.5倍

▲「吳獨麵」招牌的蘆薈關廟麵，推出後受到消費者喜愛，帶動業績成長。（圖／愛合購提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

市售乾拌麵常見主打辣味，吃起來美味又帶勁，但也有不少業者瞄準素食主義者，推出天然無添加拌麵，社群團購網就發現，近一年許多養生系拌麵上市，像是薑黃麵、藜麥麵、紅麴麵等，其中主推蘆薈關廟麵的「吳獨麵」，今年上半年業績增加至少1.5倍，榮登養生拌麵人氣最旺。

鎖定重視健康養生的消費族群，愛合購公關經理邱鈞彥觀察指出，近一年站內出現許多養生系拌麵，品數估計成長約2.6倍，不少商品從麵條到醬包都標榜無添加，而養生系拌麵最主要的購買族群是素食主義者，其次為銀髮族。

在眾多養生系拌麵中，最夯的「吳獨麵」在今年上半年業績較去年翻了1.5倍，最高紀錄單日賣近300份，其中招牌的蘆薈關廟麵以天然蘆薈汁取代化學改良劑入麵條，保有Ｑ彈口感之外，醬料包也嚴選小農食材，像是原味麵搭配選自台南善化的黑芝麻醬；藍藻口味的麻油薑，則是使用來自台東的老薑。

▲吉菓手工日曬三色乾拌麵。

養生素食風潮正興，業者把高人氣養生食材拿來製麵，像是宅麵館把紅藜麥入麵，推出3種口味的藜麥寬拌麵；桃園有機食品業者吉菓一口氣推出薑黃、紅麴跟菠菜的3色拌麵，搭配椒香微辣醬包，健康又有勁。

愛合購表示，喜歡買養生系拌麵的民眾特別注重健康及食安，因此更偏好購買純麵條，再自行拌醬或搭配食材，配合消費者購買行為，不少業者會單賣麵條，包括吳獨麵就有蘆薈關廟麵純麵條商品，阿道師也主打黑豆麵純麵條。彰化農場魔菇部落更是醬麵完全分售，手工麵有甜菜根、綠藻跟胡蘿蔔三種麵體，另可購賣香菇醬來拌麵。

對於競爭激烈的乾拌麵市場，消費者最愛哪一款，東森購物網公布站內熱銷TOP 5，依序是曾拌麵 香蔥椒麻/麻油椒香/胡麻醬香、老媽拌麵 老成都擔擔麵、詹姆士詹麵 激麻拌麵/川麻拌麵/堅果辣沾麵、水哦千拌麵 黑麻油麵線、太和殿 麻辣拌麵。

東森購物網觀察，雖然曾拌麵穩坐冠軍寶座，但詹麵頗有急起直追之勢，今年5、6月上架後，銷售量不斷攀升，而除了熱銷明星商品，也持續引進新的品牌和口味，迎合消費者想要嚐鮮的慾望，像是最近才剛發表的湯胖子乾拌麵，以魚子醬燒魚口味著稱，預計10月上架迎戰老饕們挑剔的嘴。