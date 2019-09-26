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柯文哲稱韓當選要吃安眠藥　王世堅嗆：你當選大家吃農藥嗎？

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▲▼台北市議員王世堅接受採訪。（圖／記者徐斌慎攝）

▲台北市議員王世堅接受採訪。（圖／記者徐斌慎攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲接受專訪時說，稱國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜如果當選，他要吃安眠藥，而且第一個月全台安眠藥的使用量一定會大幅上升；若是蔡英文當選，則要吃鎮定劑。對此，「柯黑大魔王」王世堅痛批，講什麼韓國瑜當選吃安眠藥、蔡英文當選吃鎮定劑，「那你當選大家集體去吃農藥嗎？」

王世堅26日受訪表示，看到柯文哲就是要吃瀉藥，他就是讓人這麼受不了，「柯文哲竟講一些五四三、言不及義，我真是不知道怎麼講他」；王痛批，柯文哲胸無點墨、吐不出象牙，不要求柯市長一定要講話字斟句酌、字字珠璣，「身為首都市長，至少不要胡言亂語」。

「我監督柯市長真的就要吃高血壓的藥，一看到他就會血壓飆高」，王世堅說，柯文哲就是這副德性，「身為議員職務，高血壓變成職業傷害，但我也樂於接受，因為本來任何工作都有傷害」。

蔡壁如昨天專訪不小心就講出來，原來全民都被呼弄，「原來柯文哲早在郭台銘宣布不選前就知道了，結果還配合演了中秋節送餅大戲」，郭台銘宣布的時候柯文哲還假抓很吃驚，這種戲碼真的我們事後看起來覺得很噁爛。

王世堅表示，人民可以忍受你柯市長的無心市政，但人民無法接受柯成天說謊、編造郭柯騙人的爛事。王怒嗆柯，夠膽就去登記連署參選，「現在還有兩張門票、兩張快速通關卷，趕快去要通關券出來選吧，不要在裝神弄鬼，我們真的受夠了」。
 

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