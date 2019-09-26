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俄羅斯插畫家卡佳來台參觀石虎米基地　特製慢行警示圖獻台灣

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▲俄羅斯插畫家卡佳來台參觀石虎米基地　特製石虎警示圖獻台灣。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲鄭宏輝帶著卡佳一起參訪苗栗的石虎米基地。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

近來石虎路殺事件頻傳，手護石虎護議題更受到各界重視，新竹市立法委員參選人鄭宏輝，26日發起「慢.活臺三線」的計畫，同時適逢俄羅斯插畫家-卡佳來台，鄭宏輝也邀請卡佳為台灣石虎設計用路警示系列插畫，呼籲汽機車族在行經台三線等石虎棲息區域時，應降速慢行，一起保育石虎，避免石虎再被路殺。

▲俄羅斯插畫家卡佳來台參觀石虎米基地　特製石虎警示圖獻台灣。（圖／記者陳凱力翻攝）

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▲卡佳特別為台灣石虎製作慢行貼紙。

俄羅斯畫家卡佳這次受邀來台，在參加集集列車通車等行程後，續留下台灣數天，感受台灣風土與保育工作。在這期間接受新竹市立法委員參選人鄭宏輝邀請，參觀新竹市動物保護園區、苗栗石虎米基地，並深入了解台灣石虎的現況。

▲俄羅斯插畫家卡佳來台參觀石虎米基地　特製石虎警示圖獻台灣。（圖／記者陳凱力翻攝）

鄭宏輝表示，藉著這機會，特別邀請卡佳到苗栗楓樹窩拜訪石虎米的故鄉，與石虎保育陳美汀博士和石虎保育協會的人一起下田除草，感受農家生活，為石虎保育盡一份心力。

鄭宏輝現場也說，石虎的危機各界應當重視，尤其近來石虎路殺事件頻傳令他感到憂心，所以決定積極參與保育行動，也將會持續協助推動石虎的各項保護工作。

在現場卡佳接受鄭宏輝邀請，為「慢.活臺三線」設計用路警示系列插畫。卡佳說，他看到石虎媽媽路過人類道路，搶救石虎寶寶而雙雙死於輪下感到驚訝與難過，希望透過自己的畫作，喚起民眾對於石虎的保護。而新作品將回俄羅斯後著手，將製作成汽車貼紙，透過鄭宏輝新竹地區服務處分送給民眾，希望能減少石虎被路殺的悲劇。

▲俄羅斯插畫家卡佳來台參觀石虎米基地　特製石虎警示圖獻台灣。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲俄羅斯插畫家卡佳來台參觀石虎米基地　特製石虎警示圖獻台灣。（圖／記者陳凱力翻攝）

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