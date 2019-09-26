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車上一根長頭髮…人妻查紀錄器驚見夫搞車震　小三羞：今天比較久

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▲小三與人夫車震，被正宮提告。（圖／達志／示意圖）

▲陳女與丈夫結婚23年，某日偶然查看行車紀錄器，驚見丈夫外遇「車震」，小三還羞喊「今天比較久」。（示意圖，非新聞當事人／達志）

記者羅志華／台北報導

台北市1名陳小姐與陳姓丈夫結婚23年，年輕時的她以夫為天，就算受了委屈，只要被哄個幾句就乖乖聽話，直到她2018年9月間好奇查看行車紀錄器，竟發現丈夫與王姓小三長達幾十分鐘的「車震」畫面，她為求家庭圓滿苦勸丈夫回頭，卻又在紀錄器看到丈夫帶小三去泡湯，回程時還在車上討論剛剛性交的過程，「這次比較久喔」、「撐了幾十分鐘」，讓她怒告2人妨害家庭。北院9月26日開庭，陳夫稱與王女只是「演戲」，小三也否認犯罪，但陳女堅持離婚並求償3000萬元，場面一度尷尬。

陳女本想和小三和解撤告，但得知須連丈夫部分一同撤銷後，便堅持告到底；陳夫與小三同坐被告席時，顯得有些無奈，陳女則緊盯螢幕表示，「我跟陳男目前在談離婚，他把該給的給我，其他沒甚麼好說的」，並要陳男賠償3000萬元才願撤告；陳男提出1200萬元離婚條件，卻遭陳女秒拒絕，庭上氣氛一度尷尬。法官見和解無望，便詢問陳夫與小三對犯行有何意見，但2人均否認犯罪，陳夫更稱和小三只是「演戲」，讓法官不禁勸他，「妨害家庭的認定相對嚴謹，檢察官肯定有把握才起訴，你還是找個律師幫你吧」。全案將擇期再開。

陳女於庭外接受《ETtoday新聞雲》訪問時淚訴，丈夫脾氣不好，她年輕懷第1胎時，僅因賣房與仲介通話，就被丈夫懷疑在外「有男人」持鐵條痛毆，甚至將她趕出家門，後來丈夫打電話要她回家，並不准她跟公婆提到此事，她也「乖乖」聽話，懷第2胎時某天，丈夫又發飆抓陳女頭去撞牆，害她驚嚇過度，小孩也因此早產；後來陳女將注意力轉移到孩子身上，十多年的婚姻也這麼走過來了。

直到近幾年，家中2個孩子出國留學，丈夫也退休，正當陳女準備享清福時，卻發現丈夫有點「怪怪的」，先是在車上發現一根長髮，丈夫推說是「女兒的」，但女兒當時早已出國留學，陳女雖半信半疑卻也沒多想，但後面可疑的事情越來越多，「丈夫明明說是去A地，卻寄來當天在B地的罰單」、「丈夫說去比賽，但打去球場卻說沒賽事」；陳女懷疑下查看行車紀錄器，竟看到丈夫在車上與王姓小三談話親密，還說要幫她買房子，之後更看到他們於2018年9月18日晚間，在淡水漁人碼頭附近停車場「車震」。

陳女傷心之餘到朋友家訴苦，她念及20多年夫妻情感，見丈夫與小三對話「1個談性，1個談錢」，傳訊苦勸丈夫回頭，不要「被騙了」，但丈夫當天半夜回家，一腳踹門訓斥陳女「妳傳這是怎樣！？」，並要求離婚；陳女為家庭奉獻20多年，婚姻中更處處順從，這個家是唯一的依靠，她哀求丈夫回頭，前面外遇的種種她都不計較。丈夫見陳女不願離婚，索性提出「維持現狀」，他在外繼續玩，陳女也可以留下，卻被陳女拒絕，2人決定再想想。

▲▼陳女北院告妨害家庭。（圖／記者羅志華攝）

▲陳女婚後眼裡只有家，如今丈夫外遇讓她成長不少，她也決心告別20多年來「小女人」的日子，走向嶄新的人生。（圖／記者羅志華攝）

後來陳女又查了紀錄器，發現丈夫在當天談話後，又帶著小三去泡湯，2人不僅在車上討論如何因應陳女查勤，「車鑰匙有收好嗎？」、「我現在出門，都會確定陳女有沒有跟蹤」，更於回程時討論在床上的表現，「今天比較久喔」、「撐了幾十分鐘」，讓陳女崩潰提告。記者陪陳女走出庭外，經歷這一切後，她變得坦然許多，「丈夫打定我不會離婚，他總嫌我笨，這20多年來我眼裡只有家，很多事情都不懂」、「以前我處處順從，根本沒想過會告人，也許我還要謝謝丈夫，這次讓我成長了很多」。

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