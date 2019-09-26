宿舍內離奇死亡！19歲男大生「陳屍8周」臉爛飄腐臭…警開門傻眼

▲梅森在宿舍內死亡至少8周，直到飄出惡臭才被發現。（示意圖／取自免費圖pixabay）



記者鄒鎮宇／綜合報導

紐西蘭基督城市郊的坎特伯里大學（University of Canterbury）索諾達基督城校區（Sonoda Christchurch Campus）23日驚傳學生身亡事故，一名19歲的男大生梅森（Mason Pendrous）， 在宿舍中身亡至少2個月，屍體更腐爛傳出惡臭，直到有同學反應才讓案情曝光。警方表示，已將遺體交給法醫，詳細死因還有待釐清。

綜合外媒報導，警方表示，23日晚間獲報到場，發現宿舍內有一具男大生的遺體，由於外觀腐爛發出惡臭，無法從外表變別身分，便召集災難受害者識別小組（DVI）進行檢驗，以指紋、DNA、牙齒來辨別死者是梅森。

梅森的朋友表示，梅森平時非常有自信，是校內划船隊的成員，且22日晚間有接到梅森繼父的電話，對方因梅森許久沒聯繫才打電話關心，沒想到梅森竟死在房內。當被詢問「為什麼這麼久沒有找梅森」時，梅森的朋友則說，他們也不懂梅森怎麼消失這麼久，「這對我們來說沒有合理的理由」。

▲警方將調查梅森的遺體，確認死因為何。（示意圖／CFP）



梅森居住的是校內簽約的生活村，每間房間一年收費1萬5000元澳幣（約32萬元新台幣），內部的設施非常高級，屬於學生的小社區，也常舉辦多項活動，每周都會有清潔人員打掃兩次，並規定要和校方會面討論課題。

因此，許多學生向紐西蘭教育部抗議，不懂為何一名學生消失、死亡至少8周都沒人發現，而校方也將成立調查小組，查明其中的疏失，究竟是校方或生活村該負起責任，另外警方也將調查梅森的遺體，以釐清死因。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有