台灣勞工血汗排名全球第四　2018年工時達2,033小時

▲根據最新的國際勞動統計指出，台灣就業者在2018年平均工時達到2,033小時，只比2017年減少了2個小時。（圖／pixabay）

記者邱倢芯／綜合報導

根據最新的國際勞動統計指出，台灣就業者在2018年平均工時達到2,033小時，只比2017年減少了2個小時。而第一名血汗的國家為新加坡，平均年總工時為2,330小時；第二名則為墨西哥，平均年總工時為2,148小時；第三名為哥斯大黎加，平均年總工時為2,121小時。不過與10年前相比，台灣勞工平均工時已經減少了122小時。

經濟合作發展組織（OECD）觀察，各國近10年間工時變動情形，大部分國家是呈下降趨勢；若與台灣鄰近國家相比，韓國2018年較2008年減少204小時，台灣減少122小時，日本減少91小時。

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近年來台灣全時就業者主要工作每週經常工時，由2016年43.3小時降為2018 年42.2小時，低於韓國的45.7小時、日本44.3小時；部分工時者由2016年 17.9小時略升為2018年18.2小時，高於韓國的17小時，低於日本的24.5小時。

另外，OECD美好生活指數中，將受僱者工時過長（每週經常工時50小時以上）比率列為工作與生活平衡指標，依該指標觀察，2017年台灣為5.9%，低於韓國的 25.2%、日本17.9%、英國12.2%及美國11.1%。