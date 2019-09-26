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SOGO忠孝居家樓層大改裝　吧台、洗臉盆搬進賣場讓逛街「像回家」

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▲SOGO忠孝2019居家樓層改裝。（圖／記者蔡惠如攝）

▲SOGO忠孝2019居家樓層改裝，以新貌迎接周年慶。（圖／記者蔡惠如攝，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

選舉季來臨，百貨今年面臨比以往更艱辛的周年慶季，SOGO忠孝館在11月周慶來臨之前，斥資5000萬元進行10年來最大規模改裝，主要針對居家、家電樓層，共增加10個新櫃，整體櫃位數達到150個，為了更有「家的味道」，一些情境佈置如洗手台、吧台都出現，讓客戶來逛街像回家一樣輕鬆自在。

▲SOGO忠孝2019居家樓層改裝。（圖／記者蔡惠如攝）

▲SOGO忠孝2019居家樓層改裝。（圖／記者蔡惠如攝）

全台坪效最高的百貨SOGO忠孝館，兩大催客引擎除了1樓化妝品之外，便是8、9樓的家電樓層，光2層樓的年度業績可超過24億元，等同一間中小型百貨的年營業額，本次改裝除了引進SMEG、櫻花伊萊克斯旗艦店、摩提、喬山、Air床寢、KASHIWA傢俱、今治織上毛巾等品牌，從天花板到地面裝潢也全部更新。

▲SOGO忠孝2019居家樓層改裝。（圖／記者蔡惠如攝）

今年周慶適逢選舉年，變數加大，還有東區商家不斷外移，相對逛街人潮流失，獨撐大局的SOGO百貨，也迎來10年的最大改裝，以往居家賣場的陳列增加「體驗」新元素，坐在吧台椅上直接試用，或是洗臉盆旁毛巾的擺法，都是更居家情境的細節。

▲SOGO忠孝2019居家樓層改裝。（圖／記者蔡惠如攝）

SOGO表示，改裝後樓層業績目標預計成長10％，今年挑戰突破25億元，週年慶預計在11／7正式登場，天數跟去年一樣是12天，全年度業績目標為127億元，與去年持平。

▲SOGO忠孝2019居家樓層改裝。（圖／記者蔡惠如攝）

▲SOGO忠孝2019居家樓層改裝。（圖／記者蔡惠如攝）

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