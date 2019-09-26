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呼叫咖啡控！30款咖啡限時買一送一起　全聯再送熱美式15元嚐鮮券

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▲▼全聯咖啡 。（圖／資料照）

▲全聯領先所有通路於九月上市星巴克咖啡豆。（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

因應10/1世界咖啡日即將到來，各家業者紛紛推出咖啡相關優惠活動，其中全聯則自9/28至10/3還推出30款咖啡相關商品買一送一起優惠；另購買全品項咖啡豆/咖啡粉/即溶/三合一/二合一/濾掛等商品任兩件，還可獲得OFF COFFEE熱美式15元嚐鮮券一張（原價25元）。

看好消費者對於咖啡需求增加，全聯近來引進更多相關品項，同時也將現煮咖啡重新打造，不僅花費上千萬購買最新咖啡機設備，還找來咖啡師合作，調配咖啡口味為一般消費者都能喜愛，而且咖啡豆成本比超商多80%，售價卻便宜30%，強調讓消費者來買菜邊喝奉茶概念。

全聯指出，觀察對於咖啡較講究族群在穩定成長，因此濾掛式咖啡和咖啡豆都有不錯的成長率，濾掛式咖啡銷量今年較去年有超過一成，咖啡豆的銷量更較去年同期成長近五成，是咖啡商品成長率最高的一塊市場。

▲▼全聯咖啡 。（圖／資料照）

對此，全聯因應世界咖啡日還推出優惠活動，30款咖啡相關商品自9/28至10/3祭出買一送一起優惠，讓咖啡喜愛者一次買足，包含西雅圖嚴選老饕綜合咖啡豆買一送一，同時也獨家引進多款咖啡，如星巴克派克市場烘培咖啡豆與星巴克濃縮烘焙咖啡豆等。

另外，JASONS也看好濾掛式咖啡躍升為上班族的最愛而推出「世界咖啡大賞」，集結20多款來自日本、義大利、美國等世界各國的咖啡商品祭出優惠，其中還獨家開賣日本知名的夢幻精品咖啡「丸山咖啡」，任選2件999元。

JASONS表示，於2019上半年的濾掛式咖啡銷售業績與去年同期相比成長超過4成，而咖啡豆包裝銷售業績則成長2成，人氣不斷攀升。因此看好「黑金」商機推出「世界咖啡大賞」，以平實價格滿足消費者的需求。

▲▼ 日本知名的夢幻精品咖啡「丸山咖啡」 。（圖／業者提供）

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