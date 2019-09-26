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87歲池上伯奪下「台灣有機米冠軍」　靠70年經驗打敗900人

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▲▼ 稻米達人冠軍賽 。（圖／記者崔至雲攝）

▲台灣有機米組的得獎冠軍由87歲的謝美國（圖中） 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

108年「稻米達人冠軍賽」冠軍名單揭曉，台灣有機米組的得獎冠軍由87歲的謝美國獲得。謝美國謙虛表示，「我們所有的種植方始都是按照指導員的指示，不然我年紀那麼大，哪有可能今天會得到冠軍。」農委會主委陳吉仲則說，舉辦這樣的比賽希望消費者對國產品引以為傲，「台灣米比日本米更好」，希望台灣人都買國產米。

農委會舉辦的「稻米達人冠軍賽」已連續舉辦16年，農委會指出，今年參賽人數創歷史新高，共有63個鄉鎮參加，943農友報名參賽。農糧署表示，這次賽事分為台灣好米組及台灣有機米組，參賽者須要在鄉鎮初賽拔得頭籌，才能取得進入全國賽的門票，希望透過競賽鼓勵農友良性競爭，達到提昇國產米品質的目的，凝聚出農業產業翻展的藍圖。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 稻米達人冠軍賽 。（圖／記者崔至雲攝）

▲農委會今舉辦「稻米達人冠軍賽」。（圖／記者崔至雲攝）

謝美國是池上鄉的資深農有，種稻經驗70多年。謝美國指出，自己不管颳風下雨，一大早起床就先往田裡鑽，靠著堅定的信念持續栽種稻米，他感謝農委會對農民的照顧，才會有今天的成績。謝美國說，「我們台東池上鄉的水質從大關山下來，三千多公尺的溪水，第一站就在我們池上鄉的水源源頭，就因為我們水質那麼好，才會種出優秀的米。

謝美國也說，栽種有機米在池上已有十多年的歷史，最困難的地方其實是肥料的部分，但是感謝農會指導員教導，加上農友們的互相訓練，才有今天的成績。

▲▼ 台中烏日農友林凡閔 。（圖／記者崔至雲攝）

▲台中烏日農友林凡閔。（圖／記者崔至雲攝）

獲得台灣好米組的冠軍、台中烏日農友林凡閔激動表示，台中烏日雖有高鐵經過，但是工廠多，因此大家對稻米的生產已失去訓練，自己栽種台南16號的米種已3年，現在相當了解該米種的生長狀態，自己還做了良好的水分、土反管理，讓米種有優良的環境，希望國人多支持台灣米，不要有媚外心態，「台灣米真的比日本米好」。

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