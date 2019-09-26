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外送哥遇「行業潛規則」被要求賣身：好難為情　真相逆轉超噴飯...被陰了

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▲▼ 外送員被顧客要求打手槍 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲外送員被顧客要求打手槍 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

記者張嘉晏／綜合報導

外送員除了要在烈日、大雨下奔波送餐，時不時還得面對各種奇葩的客人。一名外送哥就遇上「行業潛規則」，竟然在訂單上看到客人要求他「打手槍」，讓他好害羞。沒想到最後真相逆轉，原來客人應該是被自動選字擺了一道，網友們也笑歪表示「報警啦」、「為了賺錢還是打吧」。

「外送潛規則......。」一名外送員在臉書「爆廢公社公開版」發文，他表示外送送多了，竟然也讓他遇到一個難為情的要求。只見顧客直白地在備註欄寫下「到公司門口打手槍」8字，讓他心一驚大嘆，「我們不只飛車賣命，時常還得滿足客人的需求，今天還得賣身。」

請繼續往下閱讀...

不過原PO仔細一想，認為這應該只是客人手機自動選字、輸入錯誤而已，對方實際上應該是想寫「到公司門口打手機」，讓他哭笑不得，「自動選字很重要。」

▲▼ 外送員被顧客要求打手槍 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲應該是想說打手機啦！ （圖／翻攝自爆廢公社公開版）

貼文一出，網友們都笑說太狂，紛紛開玩笑表示「客人就是上帝，要實現XD」、「然後他就報警抓你了」、「外送餐點不是外送茶啦」、「你確定真的有打錯嗎」、「這費用有點太便宜囉」、「為了賺錢，你還是打吧」、「不錯賺耶」、「差一個字變得好可怕」。

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