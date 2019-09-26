通緝犯持刀搶劫超商　「得手1400元」妻揹兒坐他機車往北逃

▲台中蔡男搶劫超商得手1400元，隨後騎車載著妻兒往北逃逸，警火速逮人。（圖／記者陳玉翻攝，下同）



記者陳玉／台中報導

台中蔡姓男子因缺錢花用竟心生歹念，26日凌晨3點多，他竟持水果刀闖入神岡區神清路上的超商內搶劫，店員恐懼之下只好交付收銀機內的1400元新台幣，蔡得手後隨即返家，騎車帶著妻小往北逃逸；警方獲報後立即成立專案小組追捕，短短7小時內就逮到蔡男，後續也依強盜罪送辦。

據了解，30歲蔡男過去有強盜前科，今年中旬才遭桃園地檢署發布通緝，26日凌晨3點多，蔡因缺錢花用竟心生歹念，趁夜深人少之際持刀搶劫超商，僅得手1400元現金後隨即騎車逃跑。

▲警方在苗栗造僑鄉逮獲蔡男。



警方獲報後立即成立專案小組，並在早上10點半在苗栗縣造橋鄉尖峰路上逮捕蔡男，當時還見蔡妻背著幼兒，後方搭載疲累的蔡男，隨即上前將蔡壓制在地，帶回訊問。

蔡男供稱，因缺錢花用，才臨時起意要到住家附近超商搶劫，身上也僅剩下100多塊贓款，後續警方也依法將蔡送辦。警也呼籲，民眾如有生計困難，可向社福機構尋求協助，警方絕不容許不法份子挑戰公權力之行為。

▲員警在7小時內火速逮人，豐原分局分局長黃永志（右三）親頒發破案獎金。