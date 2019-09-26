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7奈米爆發+5奈米搶手　台積電下半年營運較上半年大增三成　

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▲▼台積電2018年第四季法說會,孫又文,總裁魏哲家,董事長劉德音,財務長何麗梅。（圖／記者季相儒攝）

▲研調報告指出，台積電下半年業績要比上半年大增三成。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

半導體歷經上半年低迷，下半年即將一吐悶氣。研調機構指出，受惠蘋果華為等7奈米應用，台積電下半年會有一波強勁反彈，下半年整體業績將會較上半年增加32%、大增三成；5奈米月產能則因客戶需求，在明年1月月產能提升至7萬片。

先前《ETtoday》於8月份根據供應鏈消息指出，台積電明年5奈米因為客戶能見度優於預期，已確定月產能上調15%；近期供應鏈消息也指出，台積電5奈米明年1月月產能上調至7萬片，和最原始規畫的39000片相比，增加1.79倍。台積電強調，5奈米製程是全面性（full note）的轉移，法人認為，5奈米很快地就能和7奈米並駕齊驅，成為台積電營運成長雙引擎。

請繼續往下閱讀...

IC Insights預測，蘋果和華為新機在7奈米處理器，將成為推動台積電下半年銷售強勁反彈。

為何5奈米這麼受歡迎？大陸媒體指出，台積電的5奈米已經有多家客戶，雖然台積電從不對客戶做評論，但市場認為，包括蘋果A系列、華為麒麟、AMDZen4架構、高通驍龍旗艦等新一代晶片，台積電幾乎都包了；甚至先前沉寂已久的比特大陸也將採用5奈米。

有關5奈米製程帶來的效能，台積電指出，5奈米更深入地應用EUV極紫外光刻技術，比7奈米EUV多80%的晶體密度提升，並提升性能15%、功耗降低30%。

IC Insights指出，令人驚訝的是，台積電認為其5奈米的銷售額占比成長將比其7奈米更快，將引起供應緊張和交貨時間延長效應，因此，台積電計劃撥出更多資金來擴大其先進工藝的產能。

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