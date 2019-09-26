2歲男童深夜捂耳朵淒厲大哭…医生一照「黑蟲啃食耳膜」　挖出全嚇傻

▲2歲男童耳朵深夜被蟑螂狂啃。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

深圳市劉姓人妻凌晨睡夢中被一陣淒厲的哭喊聲驚醒，仔細一聽，哭喊聲竟來自自己2歲的兒子平平（化名）。她急忙起身，看到兒子一邊奇怪的不斷拍打耳朵，一邊撕心裂肺的狂哭，急忙送孩子去醫院。沒想到，醫生一照發現，孩子耳朵裡面竟然有一頭超大的蟑螂在啃食。

據《看看新聞》報導，劉女驚醒之後，以為兒子是身體不舒服，隨後查看了平平的耳朵，發現了有個像蚊子一樣的東西，試圖用手掏，但最後也都以失敗告終。沒想到，平平此後哭得更加撕心裂肺，被媽媽急忙帶去醫院。

經過醫生的細緻檢查，他們發現在平平的耳膜表面出現了異常，看到一隻蟑螂在裡面邊動邊啃。醫生說，「當時這只蟑螂緊貼著耳膜，孩子哭鬧又不配合，這種情況很容易捅破耳膜變聾，或者導致出血。」

在緊急處理中，醫護人員一起把孩子固定住，注射麻藥，最終成功取出這只蟑螂。那好端端的這只蟑螂為何會爬到人的耳朵？昆蟲專家說，這是一種偶然現象，也跟蟑螂的特性有關，「因為蟑螂是一種夜行性昆蟲，白天都是躲起來的，晚上出來，如果遇到有光，牠們會找一些暗的地方去躲起來，包括耳洞。」

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▼醫生緊急救治。（圖／翻攝自看看新聞）