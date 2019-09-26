台灣軍事迷網拍瘋買美軍用品　眼尖挖出越戰美軍地圖秒收藏

▲露天拍賣與eBay合作後，業者發現美國大軍商品在站上很熱賣。（圖／露天拍賣提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

露天拍賣今年4月中與eBay攜手推出平台全整合型跨境電商，目前站上已有超過7,000萬件美國商品，從購買需求發現，平均客單都達4,000元以上，女性的消費更是佔了整體20%，此外，有很多台灣軍事迷喜歡挖寶找美國大軍商品，目前相關商品更是超多100萬件，其中以軍事裝備、軍服、迷彩相關小配件最熱賣。

拍賣商品類型什麼都有，買家下單購買的東西更是千奇百怪，露天拍賣指出，其中就有人收藏「1966年越戰美軍地圖」，而從商品說明可看出是越南湄公河三角洲地區越共控制區的地圖，這種戰爭地圖相當罕見，另外也有人購買「越戰初期美軍軍帽」，軍帽上方有美國陸軍鷹式徽章，且還帶有士兵編號跟頭圍尺寸，保存狀況非常良好。

▲1966年越戰美軍地圖。

▲越戰初期美軍軍帽。

在配件方面，露天拍賣發現，「美國海軍的棒球刺繡鴨舌帽」也是軍事迷喜愛的商品之一，簡單的刺繡圖騰，就是最好搭配的物品；透過美國eBay還可以找到「軍用帆布背袋」、「軍用襪」以及「以色列軍事步槍空心子彈項鍊」，打造軍事迷全身上下的行頭。

目前露天拍賣「美國eBay專區」主打千萬商品免運費活動，至9/30止，推出現折99元、299元、699元、999元4種折扣碼優惠，使用Pi拍錢包付款再回饋3.5%P幣。蝦皮購物則於9/25～至9/27舉辦「賣家感恩日」，攜手多位賣家推出專屬下殺商品，以9元、99元、199元等超殺價格回饋消費者，再加碼全站滿199元折30元折扣券。

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