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彭政閔洲際棒球場引退賽　中警公布交維措施籲球迷多搭大眾運輸

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▲中信兄弟彭政閔。（圖／記者林敬旻攝）

▲中信兄弟彭政閔將在台中賽事引退，警方公布交維措施。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

中華職棒中信兄弟隊人氣球星「恰恰」彭政閔，25日至29日在台中洲際棒球場進行引退周賽事，球票早已被球迷搶購一空。台中警方26日公布現場交維措施，提醒民眾多利用大眾交通工具接駁到現場。現場周邊除有停車場外，員警也將以「不影響交通」為原則，引導開車民眾停放重劃區內道路路邊。

中職球星「恰恰」彭政閔蟬聯15屆明星賽人氣王，也是打擊率紀錄保持人，今年是他生涯最終賽季。他除了出書為自己打球生涯做完整紀錄外，9月25日至29日在台中洲際棒球場的引退周賽事，也將是球迷在場上看見他打球英姿的最後機會，每場2萬張的預售票早被搶空。

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▲中信兄弟彭政閔引退周活動。（圖／中信兄弟提供）

▲為期5天的中信兄弟彭政閔引退周活動，預售票早被槍空。（圖／中信兄弟提供）

第五警分局有鑑於比賽期間，尤其是28、29日2天周末賽事，肯定會湧入大批彭粉，26日公布相關交通管制疏導措施，希望民眾能配合，讓交通順暢。

分局表示，洲際棒球場主要道路環中路、崇德路、四平路、崇德19路等路段，將規劃交通疏導崗，實施彈性交通管制，以利疏解驟增人車潮。民眾應多利用大眾運輸工具前往，包括台鐵及高鐵均有接駁專車。開車民眾可行駛替代道路由台74線快速道路，銜接昌平東六、七路或四平路轉往洲際棒球場，避開崇德路車多路段。

▲▼彭政閔引退賽，第五分局公布交維措施。（圖／第五分局提供）

▲警方公布交維措施。（圖／第五分局提供）

另外，棒球場因位於重劃區，民眾車輛除停放現場平面及立體停車場外，也可將車停在昌平東六、七路或環美路邊兩側停車格，以不妨害交通為前提，只要沿人行道散步一小段即可到達。

第五分局分局長郭士傑表示，看球民眾應事先規劃行車路線，提早出發，並多利用警廣台中台即時路況資訊，了解最新交通狀況、疏導措施、替代道路等資訊，以縮短路程時間。如遇壅塞路段，敬請遵守交通管制措施耐心行駛，並配合員警指揮疏導循序前進，如此才可避免塞在車陣中，影響觀賞球賽興致。

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