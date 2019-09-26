A+虎媽報案控警滑手機不耐煩　警公布報案畫面自清

記者邱中岳／台北報導

知名部落客A+虎媽，在臉書《A+虎媽》PO文，在台大商圈吃飯遭「無差別攻擊」，更指控派出所警員滑手機，2分鐘後才抬頭處理案件，警方也提出監視器畫面澄清，當時報案人進來時就有受理此案，並無讓報案人等待2分鐘的情事。

暱稱「A+虎媽」的臉書25日晚上PO文，24日晚上6時許，與妹妹相約在公館吃飯，但突然遭1名女子持鈍器攻擊，且狂毆A+虎媽頭部，A+虎媽被打得眼冒金星當場傻眼，店長事後關心說，「這個女的常出現，疑似精神狀況不穩」。

▲警方事後拿出報案畫面澄清，並無讓報案人苦等2分鐘。（圖／記者邱中岳翻攝）

A+虎媽事後澄清，有收到一些正反兩面的意見，其實並非要指責員警，員警也是很主動很熱心的幫我調閱監視器，然後提出可以處理的方式。

警方也在26日下午4時許，在涉嫌傷人的女子家中逮人，並在家屬同意後，由社工陪同送醫救治。

▲A+虎媽與妹妹在路邊點餐，慘遭一名路過女子突然攻擊頭部。（圖／記者邱中岳翻攝）

但警方事後拿出駐地監視器畫面澄清，當時A+虎媽與妹妹進入派出所報案時，值班警員也過2秒後抬頭詢問，所以並未有2分鐘才抬起頭的畫面，且事後也由備勤同仁帶著被害人前往現場調閱監視器。

而當時值班的警員，也在臉書上PO文，表示當時認為是附近疑似精神有異常的民眾，所以想要拿照片給報案人指認，所以才會一邊滑手機，並中正二分局則回應，該警員並無態度不佳的問題，值班警員也替報案人受理完成報案，最後受理報案並提供三聯單。

他奶奶的美麗小秘訣

【相關先聞】

部落客A+虎媽遭「無差別攻擊」 控警「低頭滑手機2分鐘」才受理報案