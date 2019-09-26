屁孩互嗆動刀刺臀　友赴警所探視遭拒...持信號彈丟派出所

記者張君豪／台北報導

25日凌晨5點多，台北市松山警分局松山派出所遭兩名共乘機車男子丟擲信號彈、嚴重挑釁警方執法權威！隨後臉書「黑色豪門企業」PO出丟擲信號彈畫面，顯示機車騎士超速行經松山派出所前、後方男子丟擲燃燒的信號彈，所幸掉落在派出所前階梯上、並未引發火勢，警方根據車號掌握涉案人，目前已逮捕5名嫌犯。

▲屁孩持信號彈火攻派出所，事後立即遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲屁孩持信號彈火攻派出所，警所外還有乾粉滅火痕跡。（圖／記者張君豪翻攝）

松山警方指出，24日晚間11點、轄區彩虹橋發生一起聚眾鬥毆事件，警方到場時雖然人潮散去，帶回在場徘徊兩名男子，兩男到案後黃姓男子（23歲）林姓男子（21歲）互稱有感情糾紛；警方追清發現，黃男與另名鄭姓男子有口角糾紛，黃嫌持摺疊刀刺傷鄭男臀部送醫，據此深入調查。

▲屁孩持信號彈火攻派出所，警所外還有乾粉滅火痕跡。（圖／記者張君豪翻攝）

25日凌晨，黃男的嚴姓友人到派出所關切，但因為非案件關係人遭警方勸離，嚴姓男子認為警方不給他面子，才去找友人助陣，並由陳姓、張姓男子提供信號彈、交通工具後，騎車到派出所丟信號彈示威洩憤，所幸該所值班警員發現警所遭攻擊立即持滅火器撲滅火勢。警方26日陸續帶回嚴男等3人到案，訊後分依殺人未遂、公共危險將黃、嚴男等人移送，並追查涉及鬥毆的在逃共犯。

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