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宜蘭之光！冬山素馨茶　進軍日本「台灣觀光文化物產展」

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▲▼冬山鄉長林峻輔首次組團要到日本埼玉推廣「冬山素馨茶」。（圖／記者游芳男翻攝）

▲冬山鄉長林峻輔首次組團要到日本埼玉推廣「冬山素馨茶」。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭冬山鄉公所27日至10月1日將首次參加日本埼玉總會舉辦之「台灣觀光文化物產展」，鄉長林峻輔率隊帶領冬山茶農、休閒農業及觀光產業走入國際化，進軍日本學習、推廣，其中最重要的，即是前往埼玉推廣「冬山素馨茶」。

▲▼冬山鄉長林峻輔首次組團要到日本埼玉推廣「冬山素馨茶」。（圖／記者游芳男翻攝）

冬山鄉長林峻輔表示，「茶」文化為台灣非常重要的傳統文化，近年台灣飲茶年齡層逐漸降低，飲用紅茶開始漸漸成為日常習慣且蔚為風潮，對茶飲的品質也要求擇日益提高。

▲▼冬山鄉長林峻輔首次組團要到日本埼玉推廣「冬山素馨茶」。（圖／記者游芳男翻攝）

而宜蘭縣茶葉種植分布於冬山鄉、大同鄉、三星鄉等地，面積共約150公頃，其中逾一半以上的面積皆位於冬山鄉。

另，日本埼玉台灣總會為推廣台灣文化，每年皆有舉辦「台灣觀光文化物產展」，目的為行銷台灣讓日本民眾認識台灣文化產業；這次冬山鄉交流推廣展，除了要將冬山好山好水的觀光資訊帶到日本外，最重要的即是帶領冬山鄉的茶農們一同前往埼玉推廣「冬山素馨茶」。

鄉長林峻輔指出，活動推廣期間，將提供冬山鄉觀光導覽手冊、設置茶席，並提供合格認證且最優質的冬山素馨茶於現場試飲及解說；行程中也安排茶農與知名「狹山茶(Sayama Cha)」出產地─狹山市的茶園進行茶葉文化交流，藉由參訪觀摩與當地的茶文化體驗讓茶農們互相學習。

參訪行程另安排拜訪埼玉縣埼玉市長清水勇人、狹山市長小谷野剛及湘南日台未來交流協會添田宏高會長，冬山鄉的茶葉，不但是給台灣人喝，也要走出台灣向國際推廣，期待藉由此活動為國內、鄉內之觀光文化帶入日本，促進台日之交流。

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