沈富雄預測未來政局4可能：國會席次爭奪戰最好出現關鍵小黨

▲台灣民眾黨主席柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

前立委沈富雄25日在臉書表示，自己目前只剩下兩個任務，一個是大聲疾呼「朱韓配」，另一個是全力擦亮民眾黨的不分區立委名單。他26日再度提到，2020總統之局幾乎已經底定，除非國民黨最後以「朱韓配」取代「韓X配」，另外，在國會席次爭奪戰上，「最好的結局是出現一個好的關鍵小黨」。

沈富雄26日在臉書寫下「充滿負面能量的未來四年」。他說，距離大選投票日僅剩107天，但總統之局幾乎已經底定，除非國民黨最後以「朱韓配」取代「韓X配」，但他認為這個目前看來可能性低於1％的變動不能來自黨中央，必須來自「韓國瑜的動心一念」，而此動心一念為「我念茲在茲的中華民國保衛戰竟因我一人而全面崩潰」，不過，觀諸高雄市長韓國瑜的個性言行，「這一可能幾近於零」。

「國會席次爭奪戰是另一主戰場」沈富雄分析，總統蔡英文目前氣勢如虹是因為「反中氛圍中檢到槍」、「韓太弱，彼消此長」，而蔡英文強過民進黨，民進黨的席次勢必減少，可能在過半邊緣爭扎。國民黨的席次篤定無法過半。所以，下屆國會可能就是三或四黨不過半。

沈富雄說明，未來的政局就出現四個可能，包括「全面執政」、「聯合執政」、「朝小野大」、「左右共治」，政局將比目前更為動盪。而整體是好、是壞，沈富雄表示，端視關鍵第三黨是「聖人黨」、「好小黨」、「凡夫俗子黨」、「爭權奪利投機黨」；聖人黨不存在於人間，「凡夫俗子黨」、「爭權奪利投機黨」兩種最有可能出現，但只徒增亂局，對台灣未來有害無益。

沈富雄指出，「最好的結局是出現一個好的關鍵小黨」，但以目前情勢及抬面人物觀之，「其可能性也不大」，人民更不相信會有這麼一個好小黨，前面諸多泡沫小黨的下場殷鑑不遠，他說自己「赤手空拳、力有未逮，只有焚香祝禱，天佑台灣」。

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