　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

沈富雄預測未來政局4可能：國會席次爭奪戰最好出現關鍵小黨

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台灣民眾黨主席柯文哲出席台灣民眾黨立法委員提名記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣民眾黨主席柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

前立委沈富雄25日在臉書表示，自己目前只剩下兩個任務，一個是大聲疾呼「朱韓配」，另一個是全力擦亮民眾黨的不分區立委名單。他26日再度提到，2020總統之局幾乎已經底定，除非國民黨最後以「朱韓配」取代「韓X配」，另外，在國會席次爭奪戰上，「最好的結局是出現一個好的關鍵小黨」。

沈富雄26日在臉書寫下「充滿負面能量的未來四年」。他說，距離大選投票日僅剩107天，但總統之局幾乎已經底定，除非國民黨最後以「朱韓配」取代「韓X配」，但他認為這個目前看來可能性低於1％的變動不能來自黨中央，必須來自「韓國瑜的動心一念」，而此動心一念為「我念茲在茲的中華民國保衛戰竟因我一人而全面崩潰」，不過，觀諸高雄市長韓國瑜的個性言行，「這一可能幾近於零」。

「國會席次爭奪戰是另一主戰場」沈富雄分析，總統蔡英文目前氣勢如虹是因為「反中氛圍中檢到槍」、「韓太弱，彼消此長」，而蔡英文強過民進黨，民進黨的席次勢必減少，可能在過半邊緣爭扎。國民黨的席次篤定無法過半。所以，下屆國會可能就是三或四黨不過半。

沈富雄說明，未來的政局就出現四個可能，包括「全面執政」、「聯合執政」、「朝小野大」、「左右共治」，政局將比目前更為動盪。而整體是好、是壞，沈富雄表示，端視關鍵第三黨是「聖人黨」、「好小黨」、「凡夫俗子黨」、「爭權奪利投機黨」；聖人黨不存在於人間，「凡夫俗子黨」、「爭權奪利投機黨」兩種最有可能出現，但只徒增亂局，對台灣未來有害無益。

沈富雄指出，「最好的結局是出現一個好的關鍵小黨」，但以目前情勢及抬面人物觀之，「其可能性也不大」，人民更不相信會有這麼一個好小黨，前面諸多泡沫小黨的下場殷鑑不遠，他說自己「赤手空拳、力有未逮，只有焚香祝禱，天佑台灣」。

超越藍綠，就靠她了

ET快訊
竹科大地主手滑誤傳偷腥片　空姐妻氣炸求償5千萬
下班注意！北北基宜續發「大雨特報」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲稱韓當選要吃安眠藥　王世堅嗆：你當選大家吃農藥嗎？

私菸案府諮議被罰4.5萬居冠　總統府：尊重主管機關裁處

陸軍269旅士官嚴重燒傷命危　急轉送三軍總醫院搶救

柯P酸國安會報告「輔選會報」 總統府：與國內政黨競爭無涉

沈富雄預測未來政局4可能：國會席次爭奪戰最好出現關鍵小黨

民進黨送上天下雜誌再打臉！要求「三個道歉」　韓國瑜面無表情不回應

韓國瑜揭露參選總統動機！　批中央「政策、補助、祝福」三樣都感受不到

影／黃珊珊入柯市府接副市長　傳鄧家基將轉任悠遊卡董事長

民進黨議員要求「承諾不請假」！韓國瑜跳針答：目前沒有請假計畫

無意當韓國瑜副手　張善政：若朱立倫民調高就優先考慮

台中敝姓鍋！一筆劃免費送一蝦　「謝」先生爽拿17隻...激推雞佛鍋

負鼠媽橫躺烈陽下...志工急救援！　驚見祂用性命護「軀殼下」9幼崽

汪汪朝水溝狂吠...苗栗男發現2幼貓　仔細觀察「耳朵是圓的」竟是石虎！

原民嬤勁歌熱舞...歐告一聽想逃　下秒被吼「坐好！」無奈眼神死XD

16歲環保少女罵世界領袖滿腦錢　哽咽：你們偷走我的夢想和童年

開車未繫安全帶致死率超過20倍！　熱銷車用配件成警眼中「死神產品」

邱澤、張鈞甯爆戀愛！　開車甜蜜夜遊

foodshiba來了！柴柴親自送甜點熱情撲向客...揹外送包模樣萌翻網

便當「4菜1主食」60元遭客白眼！闆娘火大收店...網跪：新台幣教訓

周杰倫真人秀邀7大咖當嘉賓！　地表最狂名單有五月天、林俊傑

柯文哲稱韓當選要吃安眠藥　王世堅嗆：你當選大家吃農藥嗎？

私菸案府諮議被罰4.5萬居冠　總統府：尊重主管機關裁處

陸軍269旅士官嚴重燒傷命危　急轉送三軍總醫院搶救

柯P酸國安會報告「輔選會報」 總統府：與國內政黨競爭無涉

沈富雄預測未來政局4可能：國會席次爭奪戰最好出現關鍵小黨

民進黨送上天下雜誌再打臉！要求「三個道歉」　韓國瑜面無表情不回應

韓國瑜揭露參選總統動機！　批中央「政策、補助、祝福」三樣都感受不到

影／黃珊珊入柯市府接副市長　傳鄧家基將轉任悠遊卡董事長

民進黨議員要求「承諾不請假」！韓國瑜跳針答：目前沒有請假計畫

無意當韓國瑜副手　張善政：若朱立倫民調高就優先考慮

呼叫咖啡控！30款咖啡限時買一送一起　全聯再送熱美式15元嚐鮮券

俐落的現代架構　5色打造完美家的專屬空間

養生系拌麵人氣旺　超夯蘆薈關廟麵賣到業績翻1.5倍

喵主子悠哉吃飯...小汪破門闖入「餓鬼魂噴發」　網笑：二哈超搶鏡

恨自己太衰！他氣炸6次到寺廟摔爛佛像...事後辯「神明不保佑」

外送哥遇「行業潛規則」被要求賣身：好難為情　真相逆轉超噴飯...被陰了

陽台曬衣！蛾狂飛眼前　她一看背上花紋「是妹妹的臉」下秒爆哭

黃寶慧將赴台大「大師對談」　預告10月訪馬來西亞準首相安華

給你滿滿的翔平！　滿版大谷T放送3萬件渡邊雄太也入手

她大姨媽2個月沒來！醫曝竟是「健身過度」害的...做這5件事也母湯

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

政治熱門新聞

王金平拒簽31大老聲明　剩餘名..

大港開唱諷韓像「X頭」！韓國瑜..

韓粉衝入記者會大罵李喬如「臭三..

黃捷質詢抽中22號　無望質詢轟..

東大生：1985年出版品證明蔡..

韓國瑜恐怖　林濁水：藍含淚投蔡

韓國瑜：高市府無力開採石油，這..

「蔡賴配」有譜？賴清德：會蔡英..

即／韓國瑜照稿唸30mins！..

綠議員批國民黨：會下地獄

韓打臉自己挖石油　名嘴：請直接..

快訊／郭台銘：吳敦義承諾25日..

質詢韓國瑜要抽籤！民進黨團總召..

傳入柯市府　黃珊珊證實獲徵詢：..

更多熱門

相關新聞

韓國瑜選總統動機！「政策、補助、祝福」感受不到

高雄市長韓國瑜26日出席施政報告與質詢，李雅芬問韓什麼動機想選總統「當時推進參選的聲浪巨大，剛開始我並沒有想選，但做了市長發現，如果要把高雄創造為全台首富，我需要三個東西，政策、補助、祝福，但我都感受不到」，他強調自己若能選上總統，一定會加大力度照顧高雄。

韓朱配？張善政：若朱立倫民調高就優先考慮

捐贈政黨補助款　韓國瑜神回：可思考

蔡賴配出現曙光？蔡：最適當時提出人選

影／蔡壁如應辭職？　柯文哲：請小英示範什麼叫黨政分離

關鍵字：

台灣民眾黨2020大選2020立委

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

身分證含1與0　吃Buffet半價

酒店真小姐開箱驚見「輪椅」　老司機揭用途

10/1上路！「15項交通新制」懶人包

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

連千毅「1年營收」超狂天價被挖！高雄老巢5層奢華內部曝

隋棠綁骨盆40次說無效　護理師淚揭：沒拿到錢

邱澤情史遭挖「唐嫣為他掃廁所」

媽曾歉二胎難生…小兒子出生臉發黑亡

王金平拒簽31大老聲明　剩餘名單曝光

金希澈不能吃太燙泡麵：人生最後悔抽菸

「華城殺人魔」李嫌長相公開！韓網嚇歪了

超兇深V海軍正妹爆紅！她苦笑：私訊爆啦

Gogoro VIVA綠牌電動機車來了

邱澤認愛！張鈞甯工作室首發聲了

雷／王瞳熱吻馬俊麟…PTT黑特狂轟

更多

最夯影音

更多

台中敝姓鍋！一筆劃免費送一蝦　「謝」先生爽拿17隻...激推雞佛鍋

負鼠媽橫躺烈陽下...志工急救援！　驚見祂用性命護「軀殼下」9幼崽

汪汪朝水溝狂吠...苗栗男發現2幼貓　仔細觀察「耳朵是圓的」竟是石虎！

原民嬤勁歌熱舞...歐告一聽想逃　下秒被吼「坐好！」無奈眼神死XD

16歲環保少女罵世界領袖滿腦錢　哽咽：你們偷走我的夢想和童年

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面