小模帶秋田散步竟縫8針回家！狗打架…阿金男主人嗆「我山口組」鐵棒狂K

▲鍾女25日帶愛犬外出散步，不僅其愛犬遭鄭男養的黃金獵犬襲擊，人也遭鄭男持鐵棍攻擊，造成左大腿皮開肉綻縫了8針。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中鍾姓小模25日下午3時許，於長春街忠明公園拿著繩索帶愛犬散步時，其愛犬遭附近居民所養且未綁上繫繩的狗攻擊，2犬相鬥數秒後，鍾女將愛犬拉開想返家檢視傷勢，不料該主動攻擊犬隻的主人鄭姓男子，竟開車尾隨鍾女並欲衝撞她，鍾女閃開後，鄭男持鐵棍下車朝鍾女及其愛犬狂毆，造成鍾女皮開肉綻，左大腿處縫了8針，其愛犬右耳撕裂傷、有些許內傷。

鍾女向台中市第一分局公益路派出所報案後，對鄭男提出傷害、毀損等告訴，並依動保法向動保處報案；而鄭男到警局時，態度十分囂張，除向員警咆哮「要在外面，嘎伊處理」，也對鍾女提出毀損告訴。警方表示，當路段沒有監視器，將持續向目擊證人蒐集證詞，嚴辦此案。

而該路段鄰近百貨公司廣三SOGO，且餐廳林立，又相距台中交通要道公益路、忠明南路不遠，竟沒有路口監視器，如此的治安死角，也難怪台中施政滿意度「榮登」天下雜誌縣市調查評比全台倒數第2名，緊追在日前發生連千毅案的高雄後面。

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▲鍾女與其愛犬在台中忠明公園遇襲，附近竟沒有監視器能夠拍下畫面。

鐘女曾擔任網拍、平面模特兒及活動主持人，其愛犬於2018年底，獲得由日本秋田犬協會來台舉辦的秋田犬比賽優勝獎，個性溫馴、好動；而鄭男身高逾180，體型魁梧，據民眾說詞，像是體型小一號的館長陳之漢。昨日鍾女帶著愛犬外出散步時，其愛犬突遭鄭男所飼養的黃金獵犬撲上去攻擊，2犬互鬥數秒後，鍾女趕緊拉著繫繩將愛犬拖離現場，想回到家中好好查看其傷勢。

▲鍾女曾任平面、網拍模特兒，擁有亮麗外型及修長美腿。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼鍾女愛犬曾獲日本秋田犬協會來台舉辦的秋田犬比賽優勝獎，遭攻擊後造成左耳撕裂傷、有些許內傷。

「他簡直就是殺紅了眼！」鄭男見鍾女離去，竟跳上車尾隨並欲衝撞她，所幸鍾女及時閃避沒有被撞到，但此時鄭男手持鐵棍走下車，一棍就是朝著秋田犬頭上揮去，鍾女趕緊稍微將愛犬拉開，擊中其臀部才免於致命傷，而鄭男並不罷休，繼續用鐵棍狂毆鍾女，令鍾女左大腿處皮開肉綻，前往林新醫院治療後縫了8針。

▲鍾女25日帶愛犬外出散步，不僅其愛犬遭鄭男養的黃金獵犬襲擊，人也遭鄭男持鐵棍攻擊，造成左大腿皮開肉綻縫了8針。

她說，當時鄭男除了想開車撞她，鄭男下車後看到他兩眼通紅，居然拿著鐵棍朝他們一人一狗狂打，連醫院護士都說：「妳這旁邊的肉都碎了，不太好縫，而且會留疤」，讓她在醫院直接哭了出來，而且鄭男打完他們後隨即逃逸，怎麼樣都不願跟他和解。

公益派出所表示，昨日下午4時許接獲報案，鍾女對鄭男提出傷害罪嫌告訴，由於寵物係屬個人財產，因此也提出毀損告訴，並依動保法向動保處報案；另外，鄭男也對鍾女提出毀損告訴。警方也說，寵物之間衝突十分常見，但打人就是不對，將會嚴辦此案，全案正調查釐清當中。

據了解，鄭男是手機維修業者，在毆打鍾女時聲稱自己是日本幫派「山口組」成員，到了警局時也十分囂張，看到鍾女友人拿手機側拍嗆聲「妳有什麼資格拍？」，還對員警大聲咆哮「要在外面嘎伊處理」，態度相當惡劣。

並且，案發當天深夜鄭男於臉書社團「報廢公社」及寵物社團PO文，稱他的黃金獵犬像往常一樣去公園玩耍，卻被鍾女大型秋田攻擊，且原本只是要打該隻秋田犬，卻因為鍾女要保護愛犬而不小心打到飼主，作勢打了2下後就要離開。對此，鍾女表示，「他是惡人先告狀！」，並於隔天PO文澄清，而鄭男也火速將原文撤下。

動保處表示，黃金獵犬不在「具攻擊性寵物」項目內，因此無法對飼主進行勸導及開罰，但若經調查屬實，該犬隻則將列入「具攻擊性寵物」，將可依台中市動物保護自治條例進行規勸，逾時未改善者，處3000元以上1萬5000元以下罰鍰，並得按次處罰。另外，攜帶寵物出入公共場合未繫鍊繩，屢勸不改善者將可開罰1萬5000元以下罰緩；攜帶具攻擊性寵物未繫鍊繩、戴口罩防護者，可處3萬元以上，15萬元以下罰緩。

▲動保處表示，攜帶寵物出入公共場合未繫鍊繩，勸不改善者將可開罰1萬5000元以下罰緩。