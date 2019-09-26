民進黨議員要求「承諾不請假」！韓國瑜跳針答：目前沒有請假計畫

▲在民進黨議員聯合質詢時，韓國瑜全程表情肅穆。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜、莊智勝／高雄報導

高雄市議會26日下午展開個別議員質詢，市議員康裕成、張勝富、簡煥宗、李柏毅、何權峰、邱俊憲、高閔琳聯合上台，先由高閔琳先播放一段「國民黨議員陳美雅動手打人」影片譴責暴力；接著簡煥宗、何權峰再度緊咬請假議題，追問韓國瑜是否能夠承諾「未來質詢不請假？」但韓國瑜仍是給出了上午的答案，「目前沒有請假計畫，如果有，一定會跟議會報告！」

民進黨籍議員聯合質詢，由康裕成領軍登台，質詢一開始砲火就相當猛烈，高閔琳播放影片厲聲譴責暴力，「今天是民主地方制度史上最黑暗的一天！現在這個現場，早上發生什麼事？看清楚，是誰先動手打人？陳美雅動手打人！高雄從民主勝地走到今天，在國民黨執政、國民黨籍議員多數的情況下治安敗壞，議會黑到成了流氓暴力的議會，我感到非常沉痛！場外的韓粉還對議員進行辱罵，這樣的暴力政黨，要不要下台？」

接著簡煥宗、何權峰再度拋出上午民進黨團質詢的「請假議題」，要求韓國瑜開口承諾未來質詢不會缺席、不會請假。韓國瑜聞言後表情相當嚴肅，但起身後卻先回答高閔琳議員的質詢，「抹黑韓國瑜沒關係，不要抹黑高雄市！」不等話說完，旋即被簡煥宗打斷，「請回答我的問題！不用回答上一個質詢沒關係！」韓國瑜頓了頓後，再度跳針、拋出上午給的答案，「目前沒有請假計畫，如果有，一定會跟議會報告。」簡當即痛斥「那你就是有請假計畫啊！」

對於韓國瑜的答覆，何權峰感到相當不滿，詢問局處首長「目前市長還有沒有假可以請？如果要請，是不是無薪假？4年前時任新北市長的朱立倫請假選總統時，是用公文報到行政院人事總處，經過同意後請了50幾天，其實韓市長你只要一個公文就能達成請假，所以別說你沒規劃，別在這騙；今天為了質詢你，有51個議員跑來登記，結果只有12個能夠質詢，落跑市長！」

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▼對於議員要求口頭承諾「未來質詢不請假」，韓國瑜仍維持一貫回答，「目前沒有請假計畫」。（圖／記者賴君欣攝）

