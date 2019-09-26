「十一國慶」前　陸商務部：中企與美國成交黃豆與豬肉

▲黃豆示意圖，與本文內容無關。（圖／達志影像／美聯社）

記者馬叔安／綜合報導

大陸商務部新聞發言人高峰26日表示，近期中企正按照市場化原則和世貿組織規則，開展美國農產品詢價採購，成交相當規模的黃豆（大陸稱大豆）和豬肉。此外，為了增加國慶期間肉類市場供應，商務部日前會同相關部門，再向市場投放10,000噸中央儲備豬肉。

根據《中新社》「國是直通車」微博報導，高峰表示，中國對優質農產品市場需求很大，中美農產品合作空間廣闊。此外，大陸商務部網站26日指出，國慶節前再向市場投放中央儲備豬肉10,000噸，涵蓋多個豬肉產品類別，以增加十一國慶期間肉類市場供應。

▲豬隻示意圖，與本文內容無關。（圖／CFP）

於此之前，受美中貿易摩擦影響，美國2018年對大陸的大豆出口年增率下降47.6%，而今年上半年則減少14.7%，不過，大陸海關總署25日公佈數據，大陸8月從美國進口了168萬噸的大豆，比起去年同期增長了足足6倍。

路透社報導，因處於針鋒相對的中美貿易戰中，加上去年7月宣佈對包括大豆在內的一系列美國商品加徵25%關稅，大陸2018年下半年從美國進口的大豆日漸萎縮，不過，在貿易戰暫休期間，大陸國有企業從去年12月開始已恢復從美國農民手中購買約1,400萬噸油籽。

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