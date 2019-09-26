　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

關懷失智長者 　台南新樓醫院辦「金曲懷舊嘉年華」音樂會

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲為關懷失智長者，台南新樓醫院於9月28日上午8時30分，在台南市東區德光活動中心舉辦｢金曲懷舊嘉年華〜你的故事，我來演奏｣音樂會，歡迎有興趣的民眾一起來欣賞這場音樂饗宴。（圖／記者林悅攝，下同）

▲為關懷失智長者，台南新樓醫院於9月28日舉辦｢金曲懷舊嘉年華〜你的故事，我來演奏｣音樂會，歡迎有興趣的民眾一起來欣賞這場音樂饗宴。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

為關懷失智長者，台南新樓醫院於9月28日上午8時30分，在台南市東區德光活動中心舉辦｢金曲懷舊嘉年華〜你的故事，我來演奏｣音樂會等系列活動，歡迎有興趣的民眾一起來欣賞這場音樂饗宴。

▲為關懷失智長者，台南新樓醫院於9月28日上午8時30分，在台南市東區德光活動中心舉辦｢金曲懷舊嘉年華〜你的故事，我來演奏｣音樂會，歡迎有興趣的民眾一起來欣賞這場音樂饗宴。（圖／記者林悅攝，下同）

請繼續往下閱讀...

新樓醫院院長、副院長和醫師及工作人員，都特別穿著懷舊的「中山裝」、「旗袍」，及布置許多懷舊風味物品，來宣傳這場音樂會；會中邀請衛生局國健科許麗嬖技士、社會局長照中心洪千惠股長、東區區長陳勝楠及德光里曾國全里長與富邦人壽保險公司代表出席這場公益活動記者會。

活動邀請到4個樂團公益演出，多是以50年代大家耳熟能想的歌曲為主，當日首先開場的是新樓曼陀林社團，都是由院內員工組成是醫院員工健康促進的一環；接著是勝利國小組成的米茲克弦樂團，是一個非音樂班編制的管弦樂性質社團，還有薩有其勢-薩克斯風重奏團，是個典型的下班樂團，參與新樓醫院許多公益活動的演出，最後的壓軸是雲常樂揚國樂團，由一群愛好國樂人士自主學習組合，平時在德光里活動中心團練，希望藉由50年代的懷舊歌曲，能讓參加的長者重回年輕時的時光。

▲為關懷失智長者，台南新樓醫院於9月28日上午8時30分，在台南市東區德光活動中心舉辦｢金曲懷舊嘉年華〜你的故事，我來演奏｣音樂會，歡迎有興趣的民眾一起來欣賞這場音樂饗宴。（圖／記者林悅攝，下同）

新樓醫院蔡江欽院長表示，依據年國際失智症協會（ADI）資料，推估2018年全球約新增1千萬名失智症患者，平均每3秒就有一人罹患失智症，所以是很重要的健康議題，希望藉由響應國際失智症月辦懷舊音樂會活動，提昇民眾對失智症之認識，同時增進失智症長輩社會參與的機會，提升生活品質。

神經內科陳滄山主任表示，「懷舊療法」可以改善失智症者的認知功能和情緒，讓長輩們唱懷念金曲卡拉OK就是一種懷舊療法（reminiscence therapy）。藉由這次的活動希望長者們聽到這些數十年前的老歌，能夠勾起他們封存已久的記憶，也喚起高歌一曲的動機，使長者們重拾自信。

現場１位陳奶奶的女兒分享指出，她媽媽是輕度失智病患，平時參與台南新樓醫院在永康區設置的失智照護服務據點的非藥物團體治療活動，她也參照顧者支持團體，家屬彼此分享照顧的心路歷程，在這樣的過程中，覺得自己可以適當地釋放壓力，也比較有喘息的空間，現在也常看到媽媽在據點快樂的笑容！像安平追想曲，還記得小時候常聽媽媽哼起，本以為媽媽忘記這首怎麼唱，當她提起這首歌時，完全不需提詞，媽媽就可以緩緩唱出，真的很感動！

▲為關懷失智長者，台南新樓醫院於9月28日上午8時30分，在台南市東區德光活動中心舉辦｢金曲懷舊嘉年華〜你的故事，我來演奏｣音樂會，歡迎有興趣的民眾一起來欣賞這場音樂饗宴。（圖／記者林悅攝，下同）

▲活動邀請到4個樂團公益演出，多是以50年代大家耳熟能想的歌曲為主。（圖／記者林悅翻攝）

除舊音樂會外，還將失智症宣導從小扎根深入校園，以生動活潑有趣的動畫，讓勝利國小米茲克弦樂團的小學生了解失智症，接納失智長輩的退化及教導精神症狀如妄想.幻覺…等之應對，來營造和樂的代間共融。另外，在這次活動中還設計了闖關遊戲，運用復古的彈珠台和花布沙包讓長者重溫年輕時候的童玩遊戲，還設置50年代老街道背板及鋤頭、扁擔、斗笠⋯等懷舊物品，讓大家拍照打卡重回到那個年代。

新樓醫院指出，金曲懷舊嘉年華活動，主要是要喚起長輩遺忘已久的情感和聯想，重溫人生經歷的回憶，增進感情親情交流。9月28日上午8時30分，請帶著長輩、親朋好友，一起來聆聽屬於「我們的歌」。

ET快訊
竹科大地主手滑誤傳偷腥片　空姐妻氣炸求償5千萬
下班注意！北北基宜續發「大雨特報」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

外送哥遇「行業潛規則」被要求賣身：好難為情　真相逆轉超噴飯...被陰了

黃寶慧將赴台大「大師對談」　預告10月訪馬來西亞準首相安華

俄羅斯插畫家卡佳來台參觀石虎米基地　特製慢行警示圖獻台灣

善耕365／幾件中秋節後值得深思的事情

87歲池上伯奪下「台灣有機米冠軍」　靠70年經驗打敗900人

彭政閔洲際棒球場引退賽　中警公布交維措施籲球迷多搭大眾運輸

翻開10本存摺秒飆淚！冷氣師傅「曾存款剩46」全身傷　10年逆轉史...網全鼻酸

講N遍不聽！過敏兒挖鼻孔狂流血　媽「特製吸血口罩」羞恥爆：再挖啊

下班注意！北北基宜續發「大雨特報」　氣象局示警：晚上起至周五雨最大

關懷失智長者 　台南新樓醫院辦「金曲懷舊嘉年華」音樂會

台中敝姓鍋！一筆劃免費送一蝦　「謝」先生爽拿17隻...激推雞佛鍋

負鼠媽橫躺烈陽下...志工急救援！　驚見祂用性命護「軀殼下」9幼崽

汪汪朝水溝狂吠...苗栗男發現2幼貓　仔細觀察「耳朵是圓的」竟是石虎！

原民嬤勁歌熱舞...歐告一聽想逃　下秒被吼「坐好！」無奈眼神死XD

16歲環保少女罵世界領袖滿腦錢　哽咽：你們偷走我的夢想和童年

開車未繫安全帶致死率超過20倍！　熱銷車用配件成警眼中「死神產品」

邱澤、張鈞甯爆戀愛！　開車甜蜜夜遊

foodshiba來了！柴柴親自送甜點熱情撲向客...揹外送包模樣萌翻網

便當「4菜1主食」60元遭客白眼！闆娘火大收店...網跪：新台幣教訓

周杰倫真人秀邀7大咖當嘉賓！　地表最狂名單有五月天、林俊傑

外送哥遇「行業潛規則」被要求賣身：好難為情　真相逆轉超噴飯...被陰了

黃寶慧將赴台大「大師對談」　預告10月訪馬來西亞準首相安華

俄羅斯插畫家卡佳來台參觀石虎米基地　特製慢行警示圖獻台灣

善耕365／幾件中秋節後值得深思的事情

87歲池上伯奪下「台灣有機米冠軍」　靠70年經驗打敗900人

彭政閔洲際棒球場引退賽　中警公布交維措施籲球迷多搭大眾運輸

翻開10本存摺秒飆淚！冷氣師傅「曾存款剩46」全身傷　10年逆轉史...網全鼻酸

講N遍不聽！過敏兒挖鼻孔狂流血　媽「特製吸血口罩」羞恥爆：再挖啊

下班注意！北北基宜續發「大雨特報」　氣象局示警：晚上起至周五雨最大

關懷失智長者 　台南新樓醫院辦「金曲懷舊嘉年華」音樂會

旺宏19奈米SLC正式出貨　12吋晶圓幾滿載、月產能達一萬片

網路認識陌生大哥哥　美11歲少年開車「橫越321公里」：想要同居

陪貓等待看診　店員提供「療癒踏踏」網友暴動：人類能掛號嗎

呼叫咖啡控！30款咖啡限時買一送一起　全聯再送熱美式15元嚐鮮券

俐落的現代架構　5色打造完美家的專屬空間

養生系拌麵人氣旺　超夯蘆薈關廟麵賣到業績翻1.5倍

喵主子悠哉吃飯...小汪破門闖入「餓鬼魂噴發」　網笑：二哈超搶鏡

恨自己太衰！他氣炸6次到寺廟摔爛佛像...事後辯「神明不保佑」

外送哥遇「行業潛規則」被要求賣身：好難為情　真相逆轉超噴飯...被陰了

陽台曬衣！蛾狂飛眼前　她一看背上花紋「是妹妹的臉」下秒爆哭

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

生活熱門新聞

10/1上路！「15項交通新制..

超兇深V海軍正妹爆紅！她苦笑：..

末4碼相同！姐一看「幸運鐵支」..

高雄環保檢舉達人　7個月賺67..

孫「超齡懂事」暖哭店員　網讚爆..

回憶普悠瑪　尤振仲崩潰哭喊「連..

網紅砸5萬驗連千毅名牌包　當鋪..

下班注意！北北基宜續發「大雨特..

夫妻小情趣！無痛存錢「爆出一桶..

發票7碼全中！她一看「20萬秒..

周四起北東變天！「下雨熱區」出..

曾批民進黨爛到爆！館長表態挺蔡

試吃乾酪條秒腦弱帶1包　她曝放..

今起變天「有雨到10月」　北台..

更多熱門

相關新聞

台南鹽水豬屎臭味環保局告發罰單

台南市環保局近日屢屢接獲民眾陳情，鹽水區飄散惡臭豬屎味，環保局9月26日上午針對鹽水區鄰近養豬場展開聯合稽查，稽查發現3家畜牧業場內豬隻排泄物未妥善貯存、露天曝曬，致豬隻排泄物滲出、異味四溢，現場依違反廢棄物清理法開3張罰單，最高可處300萬元罰鍰。

台灣國際蔬果展開展

台南麻豆交流道匝道重大死亡車禍市府改善

成大博士生感染登革熱第三型

安平警聯手衛生局辦宣導活動

關鍵字：

失智長者台南新樓醫院金曲懷舊嘉年華音樂會

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

身分證含1與0　吃Buffet半價

酒店真小姐開箱驚見「輪椅」　老司機揭用途

10/1上路！「15項交通新制」懶人包

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

連千毅「1年營收」超狂天價被挖！高雄老巢5層奢華內部曝

隋棠綁骨盆40次說無效　護理師淚揭：沒拿到錢

邱澤情史遭挖「唐嫣為他掃廁所」

媽曾歉二胎難生…小兒子出生臉發黑亡

王金平拒簽31大老聲明　剩餘名單曝光

金希澈不能吃太燙泡麵：人生最後悔抽菸

「華城殺人魔」李嫌長相公開！韓網嚇歪了

超兇深V海軍正妹爆紅！她苦笑：私訊爆啦

Gogoro VIVA綠牌電動機車來了

邱澤認愛！張鈞甯工作室首發聲了

雷／王瞳熱吻馬俊麟…PTT黑特狂轟

更多

最夯影音

更多

台中敝姓鍋！一筆劃免費送一蝦　「謝」先生爽拿17隻...激推雞佛鍋

負鼠媽橫躺烈陽下...志工急救援！　驚見祂用性命護「軀殼下」9幼崽

汪汪朝水溝狂吠...苗栗男發現2幼貓　仔細觀察「耳朵是圓的」竟是石虎！

原民嬤勁歌熱舞...歐告一聽想逃　下秒被吼「坐好！」無奈眼神死XD

16歲環保少女罵世界領袖滿腦錢　哽咽：你們偷走我的夢想和童年

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面