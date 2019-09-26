關懷失智長者 　台南新樓醫院辦「金曲懷舊嘉年華」音樂會

▲為關懷失智長者，台南新樓醫院於9月28日舉辦｢金曲懷舊嘉年華〜你的故事，我來演奏｣音樂會，歡迎有興趣的民眾一起來欣賞這場音樂饗宴。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

為關懷失智長者，台南新樓醫院於9月28日上午8時30分，在台南市東區德光活動中心舉辦｢金曲懷舊嘉年華〜你的故事，我來演奏｣音樂會等系列活動，歡迎有興趣的民眾一起來欣賞這場音樂饗宴。

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新樓醫院院長、副院長和醫師及工作人員，都特別穿著懷舊的「中山裝」、「旗袍」，及布置許多懷舊風味物品，來宣傳這場音樂會；會中邀請衛生局國健科許麗嬖技士、社會局長照中心洪千惠股長、東區區長陳勝楠及德光里曾國全里長與富邦人壽保險公司代表出席這場公益活動記者會。

活動邀請到4個樂團公益演出，多是以50年代大家耳熟能想的歌曲為主，當日首先開場的是新樓曼陀林社團，都是由院內員工組成是醫院員工健康促進的一環；接著是勝利國小組成的米茲克弦樂團，是一個非音樂班編制的管弦樂性質社團，還有薩有其勢-薩克斯風重奏團，是個典型的下班樂團，參與新樓醫院許多公益活動的演出，最後的壓軸是雲常樂揚國樂團，由一群愛好國樂人士自主學習組合，平時在德光里活動中心團練，希望藉由50年代的懷舊歌曲，能讓參加的長者重回年輕時的時光。

新樓醫院蔡江欽院長表示，依據年國際失智症協會（ADI）資料，推估2018年全球約新增1千萬名失智症患者，平均每3秒就有一人罹患失智症，所以是很重要的健康議題，希望藉由響應國際失智症月辦懷舊音樂會活動，提昇民眾對失智症之認識，同時增進失智症長輩社會參與的機會，提升生活品質。

神經內科陳滄山主任表示，「懷舊療法」可以改善失智症者的認知功能和情緒，讓長輩們唱懷念金曲卡拉OK就是一種懷舊療法（reminiscence therapy）。藉由這次的活動希望長者們聽到這些數十年前的老歌，能夠勾起他們封存已久的記憶，也喚起高歌一曲的動機，使長者們重拾自信。

現場１位陳奶奶的女兒分享指出，她媽媽是輕度失智病患，平時參與台南新樓醫院在永康區設置的失智照護服務據點的非藥物團體治療活動，她也參照顧者支持團體，家屬彼此分享照顧的心路歷程，在這樣的過程中，覺得自己可以適當地釋放壓力，也比較有喘息的空間，現在也常看到媽媽在據點快樂的笑容！像安平追想曲，還記得小時候常聽媽媽哼起，本以為媽媽忘記這首怎麼唱，當她提起這首歌時，完全不需提詞，媽媽就可以緩緩唱出，真的很感動！

▲活動邀請到4個樂團公益演出，多是以50年代大家耳熟能想的歌曲為主。（圖／記者林悅翻攝）

除舊音樂會外，還將失智症宣導從小扎根深入校園，以生動活潑有趣的動畫，讓勝利國小米茲克弦樂團的小學生了解失智症，接納失智長輩的退化及教導精神症狀如妄想.幻覺…等之應對，來營造和樂的代間共融。另外，在這次活動中還設計了闖關遊戲，運用復古的彈珠台和花布沙包讓長者重溫年輕時候的童玩遊戲，還設置50年代老街道背板及鋤頭、扁擔、斗笠⋯等懷舊物品，讓大家拍照打卡重回到那個年代。

新樓醫院指出，金曲懷舊嘉年華活動，主要是要喚起長輩遺忘已久的情感和聯想，重溫人生經歷的回憶，增進感情親情交流。9月28日上午8時30分，請帶著長輩、親朋好友，一起來聆聽屬於「我們的歌」。