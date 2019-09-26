中企「轉運伊朗石油」遭美國猛烈制裁　耿爽：合法合作

▲美國國務卿蓬佩奧出席聯合國大會，談及伊朗核武問題。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）25日表示，針對中國部分企業在知情情況下替伊朗運輸石油，美方正在對這些公司實施制裁。他在紐約出席聯合國大會期間說明，「我們正告訴中國還有所有國家，我們會全面制裁違反的行為。」

CNBC報導，美國聲稱中國幾家特定企業「故意參與」運輸伊朗石油，違反華府對伊朗的限制，因此針對這些公司實施新制裁。蓬佩奧25日表示，針對伊朗政權以及所有促成動盪行為的一方，此為美方對其所施加最大經濟壓力的一部分。

美國列出的黑名單上，包括中國最大航運企業「中遠集團」旗下的2家子油輪公司；該公司沒有回覆CNBC提問。《路透社》報導，中國外交部發言人耿爽26日在記者會表示，中伊之間展開合法合作，中方強烈反對美方制裁。

美國能源部副部長布鲁耶特（Dan Brouillette）9月初曾提及，華府非常擔憂中國購買伊朗石油。政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia）分析師則認為，從新制裁可見，伊朗在美國、中國之間是潛在的爆發點，就算川普把鷹派的前白宮國安顧問波頓（John Bolton）踢出，美方還是密切注意中方舉動。

歐亞集團分析警告，還有其他風險可能導致情勢更加緊張，包括中國更公開支持伊朗，中美貿易談判惡化，使川普允許鷹派尋求更有影響力的制裁。

美國去年5月片面退出與伊朗的核協議，承諾恢復嚴厲制裁，施壓伊朗經濟。蓬佩奧25日表示，制裁中國部分企業，旨在避免伊朗政府與其他國家發生衝突、宣傳自身的導彈發展、在全球資助恐怖主義。

蓬佩奧強調，美方致力全面實施制裁，伊朗政權必須停止這些破壞穩定的行為，否則將面臨更大的經濟壓力與外交上的孤立。

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