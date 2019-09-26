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美參議院通過台北法案、香港人權法案　國民黨：有助我國鞏固邦誼

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▲▼美國參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Senator Cory Gardner）受訪。（圖／記者陶本和攝）

▲美國參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Senator Cory Gardner）。（資料照／記者陶本和攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對美國聯邦參議院外交委員會通過「2019年台灣友邦國際保護及加強倡議法案」（簡稱TAIPEI Act），國民黨26日表示，該法案對於我國鞏固邦誼及參與國際組織具有正面的意義與價值，除感謝美國的支持與協助外，也呼籲民進黨政府能在突破我外交困境上，提出具體政策與實際作為，才是正本清源之道。

國民黨指出，近期我國陸續與所羅門群島、吉里巴斯斷交，此外，雖然多國發聲支持以及多位美國議員聲援，我國仍無法參與國際民航組織（ICAO）大會，顯示在大陸當局步步壓迫下，我國對外關係的艱難與困頓。美國參議院外交委員會通過該法案，適時協助我國在惡劣的外交處境中獲得喘息空間，確實有利於我推動相關外交工作。

國民黨也指出，美國的助力雖然對我維繫國際空間有很大的幫助，但最重要的課題仍是執政當局需提出我鞏固友邦、拓展外交空間的具體政策與方案，否則僅倚靠美方的協助絕非根本之道。

此外，有關美國聯邦眾議院、參議院外交委員會相繼通過「香港人權與民主法案」，國民黨表示，期待該法案的通過能促使香港邁向更民主、自由的方向，而非加深香港內部對峙的鴻溝。國民黨呼籲大陸當局、港府能正視香港問題已成為國際間相當重視的議題，應以對話、溝通的方式，實現多數港民的訴求與期待，儘早讓香港恢復往日的安定與秩序。

國民黨表示，「香港人權與民主法案」的通過，顯示香港抗爭活動持續加劇之際，國際間關切香港人權、民主議題的力道也日趨加重，並化為具體行動，期待促使香港抗爭問題能獲得儘快且合理的解決。此舉若引發國際社會的連鎖效應，紛紛採取類似的作法，相信對於香港未來的正常化發展勢必形成壓力，也不利於香港「國際金融中心」地位的維繫。

國民黨強調，香港能獲得國際認可的法治制度與金融秩序，建立「國際金融中心」的地位實屬不易。希望大陸當局及港府能體會港民普遍期待民主機制與人權保障的普世價值，以互相理解的心情，建立與抗爭者的對話管道，雙方以理性溝通尋求共識，讓香港的爭議能儘快和平落幕。

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2019年台灣友邦國際保護及加強倡議法案台北法案國民黨

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