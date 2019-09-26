現場直擊／大巨蛋棒球場內部曝光　看台、觀眾席已見雛形

▲議會工務委員會視察大巨蛋。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

大巨蛋2015年5月停工至今已超過4年，目前卡在都審階段，距離復工仍遙遙無期。台北市議會工務委員會26日前往工區考察，在商辦旅館棟進行簡報完畢後，隨即進入大巨蛋棒球場內部，現場可以發現，不只球場已見雛型，周圍的觀眾席次、看台也幾乎完工，只差鋪上草皮、座椅等硬體。

根據遠雄設計，大巨蛋棒球場為一座地下10.5公尺的室內球場，採用下沉設計以降低量體壓迫感，球場地面至室內屋頂最高點總高度72.5公尺，球場區共地上4層、地下2層。

中外野121.92公尺，左右外野101.80公尺，本壘後方18.29公尺，全壘打牆高4公尺，符合IBAF的建議規範。未來落成後，預計將鋪蓋經國際認證的人工草皮，投手丘也可以升降隱藏。此外，棒球場經改裝後也可以做為足球場。

台北市長柯文哲上任後便以遠雄未按圖施工為由，在2015年5月勒令大巨蛋停工，至今已超過4年，目前僅核准施作14項公共安全工項。大巨蛋全面復工之路仍有3關，包括台北市都審會、台北市環評委員會、建照變更，3到程序完備後取得建照才能復工。遠雄評估，若大巨蛋即刻復工，工期約長達1年半。

台北市議會工務委員會26日上午視察，北市府官員簡報時提到，上月台北市都審會審查時，遠雄的人流疏散電腦模擬，在「最差情境」下電腦當機，已發函至電腦模擬的英國公司，釐清參數問題，並提到今年8月14日，同意遠雄施作大巨蛋園區各棟建物的1、2樓外牆。

針對1、2樓帷幕外牆工程，北市府解釋，經四大技師公會評估，若不施作低樓層外牆，風可能灌進建築物內，所以今年8月同意遠雄施作，這不是全面復工。

但現場議員質疑，外界根本不懂安全復工、全面復工的差異，狠酸北市府打擦邊球、偷吃步。視察過程中，國民黨議員徐巧芯驚呼，「根本就快完工了」；民進黨議員簡舒培則說，今天考察跟前幾次來差很多，包括座位區都做好了，可見是往復工方向在進行；她認為，北市府勒令大巨蛋停工至今4年了，停工前、停工後大巨蛋的差異與改變到底在哪？今市府單位報告仍未說清楚。





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