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會計師後援會爆場相挺！蔡英文再籲打擊假訊息：2020讓我們成功連任

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▲蔡英文出席全國會計師後援會成立大會。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲蔡英文出席全國會計師後援會成立大會。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文26日下午出席「2020蔡英文總統連任全國會計師後援會成立大會」，現場超過1200名會計師出席爆場相挺。她致詞時再度呼籲支持者一起幫忙打擊假訊息，「拜託大家對蔡英文有信心，對台灣民主有信心，讓明年我們能成功連任」。

蔡英文致詞時表示，蔡政府過去三年執政，一開始因為要打好基礎引起不少支持者疑慮，她要特別感謝會計師朋友一路相陪與協助，透過第一線的幫忙，才能幫助政府穩固地基，如今基礎打好了，執政成績慢慢做出來，要把台灣持續往前推。

蔡英文細數政績，這幾年來台灣經濟發展越來越穩固，經濟成長率是亞洲四小龍之首，更被評為全球經濟最穩定國家之一，明年政府也編列了平衡預算，是22年來的第一次，代表政府非常注重財政紀律。

選戰剩下一百多天，蔡英文向現場支持者喊話，選舉會面對非常多的攻防，甚至出現扭曲手法，「拜託大家對蔡英文有信心，對台灣民主有信心，讓明年我們能成功連任。」

蔡英文提到，面對對岸打壓，有幾點呼籲，第一是台灣人要團結所有力量，展現給世界看，這就是台灣的意志；第二，展現台灣民主的素質，不可以有假訊息，她說道，會計師時常查證訊息，對打假最內行，如果聽到不實消息，務必幫忙澄清。她開玩笑說，「當然也不反對你們站出來罵他們兩句」，引起現場支持者笑聲連連。

第三部分，蔡英文說，台灣應該要變得更強大，所以政府近年來努力建構社會安全網，對年輕人就業福利也努力提升，老人家則要做好照顧體系，除了經濟發展和社會安全，國安部分也得到國際支持，這是政府現在正在做的，也是未來要持續努力的地方。

蔡英文最後也介紹立委候選人包含阮昭雄、吳怡農、謝佩芬、許淑華、何志偉、吳思瑤、蔡其昌等，喊話支持者要支持民進黨籍立委，政黨票也要記得投給民進黨，「我要拜託大家，相信台灣、相信蔡英文，2020再拼一次」。

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