民進黨送上天下雜誌再打臉！要求「三個道歉」　韓國瑜面無表情不回應

記者洪靖宜、洪正達、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜26日出席施政報告與質詢，下午場為議員登記質詢，市議員康裕成、張勝富、簡煥宗、李柏毅、何權峰、邱俊憲、高閔琳聯合質詢，綠營議員送上天下雜誌，表示施政滿意度敬陪末座，要求韓國瑜三個道歉包含「民調最後、賴給花媽、一直說謊」。



▲民進黨要求韓國瑜道歉。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜面無表情。（圖／記者賴君欣攝）

民進黨拿出天下雜誌送給韓國瑜及幾位局處首長，表示施政滿意度敬陪末座，要求秘書長及研考會主委念出雜誌上的內容，強調此份民調都是今年7月18日至8月6日，並非前朝，但現在結果排名墊底、分數太差，客觀指標，競爭力又變最後，可以給我們3個道歉嗎。

康裕成要韓國瑜給三個道歉，包含施政滿意度最後一名，要不要道歉，不過韓無回應也無不回答，再來要求跟陳菊道歉，把責任都推陳菊，無關前任，韓國瑜低下頭寫東西依然無反應，第三、天下雜誌出面澄清，要不要為說謊道歉，韓國瑜依然沒反應。

最後，拿出三個牌子放在韓國瑜前面，「民調最後、賴給花媽、一直說謊」，要求韓國瑜道歉，不過韓國瑜依然不動，休息時間步出議會廳。

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