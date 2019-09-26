頭份帆布行火警　老夫婦受困2樓...自家吊車窗外救援脫困

▲火勢從2樓廚房燃燒，疑似電線走火釀災。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市民族路上1間帆布行，26日下午1時左右驚傳火警，火勢從2樓廚房悶燒；苗栗縣消防局接獲通報立即前往灌救，消防人員不到30分鐘就將火勢撲滅，但濃煙四竄，造成2樓1對8旬老夫婦受困房間內，還好樓下員工趕緊將吊車升至2樓窗外，才使得老夫婦順利脫困，所幸送醫後僅受輕微嗆傷。

▲▼火勢從2樓廚房悶燒，造成現場濃煙密佈，樓下員工趕緊將店內物品移至戶外馬路上。（圖／記者黃孟珍攝）



據附近民眾表示，火勢從2樓廚房悶燒，造成現場濃煙密佈；當時2樓靠窗的房間裡，正好有1對剛吃完午餐準備休息的8旬張姓老夫婦；2人因濃煙受困在房間無法下樓，樓下帆布行員工發現老夫婦還未下樓，趕緊將停在樓下的吊車升起，從窗外協助2人順利脫困，所幸送醫後沒有大礙。

苗栗縣消防局表示，26日下午1時15分接獲通報後立即前往現場灌救，不到30分鐘就把火勢撲滅，但整間廚房因悶燒而付之一炬，業者表示自己沒有開火煮飯，也不知道怎會發生這場意外；經初步調查後發現，起火點疑似廚房內的電線老舊造成短路而釀災，所幸這場意外沒有造成更大災情，至於詳細起火原因還待調查釐清中。

▲▼火勢不到30分鐘就被撲滅，但整間廚房已付之一炬。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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