2.6萬買8杯奶茶！200人搶喝「周杰倫同款」天王味：前晚9點開始排

▲因為有周杰倫大力推薦，麥吉machi machi奶茶上海分店大排長龍。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

記者劉亭／綜合報導

周杰倫喜歡喝奶茶，除了多次推薦，新歌MV也選擇在手搖店拍攝，讓該間台灣飲料店爆紅。該間飲料店各家分店從上周開始都出現人潮，杭州分店更有人以5800元人民幣（約26100元新台幣），買走8杯奶茶。

根據《澎湃新聞》報導，周杰倫於「麥吉machi machi」日本分店拍攝新歌《說好不哭》音樂錄影帶後爆紅，該間飲料店上海分店26日中午正式開業，一早開始現場就以大排長龍，至少有200人，且不斷增加中。





▲店門口。

排在第一名的男客表示，排了一整個晚上。排在第9名的男客人透露，昨晚11時許趕到現場，發現前面已經開始排隊，聽說第一名是晚上9時許就開始排，他希望「6點前可以買到奶茶」。

現場有多位警察維持秩序，店家從12時開始發放號碼牌，可以憑排子進店購買奶茶，工作人員12時06分許表示，今日限量200杯已經額滿。公布額滿消息後，只有部分排隊顧客離開，仍有大批人馬繼續排。

▲周杰倫多次在IG上大推奶茶。（圖／翻攝自周杰倫instagram，下同）

一名排隊的小姐透露，排在隊伍前面的黃牛11點的時候跟她說，一杯100元人民幣（約450元新台幣），但到了鄰近開店時，已經漲到300元一杯。記者現場也遇到一名拿著招牌奶酪奶茶的男子，開價一杯300元人民幣（約1350元新台幣）。

周杰倫曾多次在instagram推薦這家奶茶，更曾上傳與林俊傑在日本分店喝奶茶照片稱「跟著哥哥我不會錯」，且每次都不忘標記飲料店帳號，讓許多歌迷都很想一嚐「天王奶茶」的風味，這也讓許多人驚嘆，周杰倫「吸金」功力驚人。