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竹科大地主手滑誤傳偷腥片　空姐妻氣炸求償5千萬：他有200筆房產

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▲▼洗澡,泡湯,泡澡。（示意圖／pakutaso）

▲竹科大地主陳男與阮女多次床戰、拍下2人全裸擁抱性愛照及影片。（示意圖／pakutaso）

記者陳凱力／新竹報導

新竹大地主之子陳男，因父母遭殺害而繼承龐大地產，娶了空姐傅女為妻，每月光收租就有40萬的收入，也因此成為黑道人士的「肥羊」。為躲避騷擾，空姐妻帶著兒女南下定居，沒想到陳男趁機偷吃非法越南清潔工，還拍下性愛照，陳男一時大意「手滑」將性愛照誤傳給妻子，遭到妻子提告求償5千萬元。陳男除了被依妨害家庭罪判6個月，民事賠償部分法官也認定2人有不正常的男女關係，判應賠220萬元。

判決指出，曾任空服員的傅女與新竹陳姓大地主之子於1995年結婚，2人婚後育有5名子女。大約30年前，陳男雙親遭人殺害，而陳男順理成章繼承雙親留下位於竹科附近的龐大地產。由於陳男光名下土地就有200多筆，也因此經常被黑道設局以詐賭、恐嚇、逼債、跟監等方式巧取豪奪，陳男更一度舉家避走澳洲、加拿大，直到風頭過後後，才返台靠著在新竹收租當包租公。

陳男雖家財萬貫，卻貪圖便宜聘請逃逸移工當清潔員，2010年間他與逃逸越籍移工阮女發生不倫，多次床戰、拍下全裸性愛照及影片，陳男2017年3月間誤將不倫慾照以line傳給妻子，外遇一事因此曝光。

傅女向法官表示，丈夫多次帶著小三參加國內旅遊，還到小三娘家拜訪、送小三數十萬名錶，連新竹市警友會的公開餐會，陳男都毫不避嫌的帶小三參加。傅女控訴丈夫的背叛，讓自己心生鬱結、長期失眠，甚至因此罹患憂鬱症，需要接受治療，但丈夫卻毫無悔意，更無意挽回婚姻。由於陳男名下有200筆房地產，市價超過4億餘元，而他的偷腥已嚴重損害自己的配偶權，因次向陳男要求賠償5千萬元。

陳男否認與阮女通姦，他自爆，1990年父母遭人殺害，隔沒幾年弟弟又被黑道追殺，連自己都被道上兄弟糾纏，為了避禍才舉家搬至高雄，而阮女只是平日負責套房出租的清潔工作。

2013年妻子將3歲女兒送回新竹，因此阮女才經常幫忙照顧女兒甚至陪女兒睡覺。某日陳男在網路看A片，為尋求刺激，才開玩笑向阮女提議付錢裸照，阮女也同意，才拍下2人的「共浴照情境照」和裸照，與阮女絕無「實戰」，照片中的表情雖然誇張，但那都只是「因應劇情需要」故弄虛玄而以，而且拍攝者就是陳男自己，根本不能一邊拍一邊做，阮女就住同棟大樓，如果要怎樣早就怎樣了，根本不用拍照，加上阮女是非法外勞，2017年時早已自首被遣返，不能再入境台灣。

因為妻子的生活費被他刪減，離家出走，才挾怨報復，但陳男仍認為「就算拍攝不雅照片確有不當，但情節不重，賠償金應低於30萬才合理」。

法官勘驗照片發現，陳男與阮女2人全身赤裸，以女前男後的姿勢相黏一起，阮女雙眼緊閉、眉心皺起、口腔微開，下半身微有晃動，法官認為2人明顯是在浴室性交行為。

陳男雖辯只是「共浴情境照」，但法官認，假設付錢拍攝裸體，為何陳男也全裸入鏡，甚至共浴，且都沒有變換姿勢，照片也沒有美感及構圖可言，「純欣賞」的說法完全有違常理。證據之一的小三露下體照，陳男也不否認是自己拍的，但妻子不在家，丈夫卻在家中拍攝其他女子露下體的私密照，也是一般人無法接受甚至破壞夫妻情感的行為。

法官認為，阮女是非法清潔工，按常理，應避免外出減少曝光，但陳男卻大方帶她參加警友會，還相偕回越南、買了30萬得歐米茄的手表，公然出雙入對根本是讓妻子難堪。而陳男帶著小女兒及阮女出遊時，也是同居一室、同睡一床，小女兒也證稱2人會一起全裸共浴。

法官認，2人確實存在不正常男女關係，不法侵害妻子的身份法益，嚴重破壞婚姻關係，情節重大，從而認定妻子主張有理，判陳男應賠傅女220萬元。

★圖片為版權照片，由免費圖庫pakutaso、達志示意圖供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經許可，不得部分或全部轉載！

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