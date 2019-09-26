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20歲女大生最後身影曝光！進超商後離奇失蹤　手機關機卻詭領微信紅包

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20歲女孩楊佳到便利商店購買礦泉水，進超商後便離奇失蹤，至今杳無音信。（圖／翻攝紅星新聞）

▲20歲女孩楊佳到便利商店購買礦泉水，進超商後便離奇失蹤，至今杳無音信。（圖／翻攝紅星新聞）

圖文／周刊王

四川省南充市一名20歲女孩楊佳，18日在2名同學陪同下至藥局購買感冒藥，之後稱要到便利商店購買礦泉水，進超商後便離奇失蹤，至今杳無音信。但詭異的是，楊佳的父親在他失蹤期間陸續用微信發紅包給女兒，都被接收領取。

根據《紅星新聞》報導，2名同學陪同楊佳至藥局買感冒藥，其中一名曹姓同學向媒體表示，當時他們3人路過超市，楊佳提議要進去買水，便一起進到超市，但隔沒幾分鐘，就再也找不到楊佳了，手機不僅關機，超市附近及所有可能的地方他們都尋遍，就是未見楊佳蹤影，2名同學這才將楊佳失蹤的消息報告給班導。

蔣姓老師在得知楊佳失蹤後，隨即聯絡楊佳父親楊浩並報警，警方調閱超商監視器，見楊佳離開超商時是快步走出，看起來很急的樣子，後來掌握到楊佳經南充火車站乘車去了成都。

監視器拍下楊佳最後身影。（圖／翻攝紅星新聞）

▲超商監視器拍下楊佳最後身影。（圖／翻攝紅星新聞）

父親楊浩嘗試各種管道來尋找女兒，發現她曾購買到德陽市、綿陽市的火車票，最後卻沒搭乘，又退了票。楊浩也多次嘗試撥打女兒手機，卻都是關機狀態。但詭譎的是，楊浩先後多次用微信發送紅包給女兒，皆被領取，「最開始發了兩次100元人民幣（約新台幣450元）的紅包，後來又發了兩次16.8元人民幣（約新台幣70元）的紅包。」

楊浩表示女兒個性內向，朋友也少，同學們也表示楊佳在校期間雖時常跟大家開玩笑，但交際圈子很窄，喜歡聽音樂，經常帶著耳機，有時將手機放下都是將正面朝下，似乎在避開有人看到他的訊息。

楊浩非常擔心女兒，因是突然離家，身上沒帶行李，也只有1000多元人民幣（約新台幣4500元）的生活費，任何旅館及乘車紀錄也全無，他擔心女兒是遭人控制了，但也沒有證據顯示遭人脅迫，警方目前已參與調查，但尚未立案。

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