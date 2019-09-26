Amazon迎戰Apple　推出Echo Buds壯大Alexa產品清單

▲Echo Buds。（圖／翻攝自Amazon網站）

記者邱倢芯／綜合報導

亞馬遜（Amazon）於9/25日時舉辦了新產品發表會，除了吸睛的智慧戒指 Echo Loop外，其中最受注目的產品莫過於無線耳機Echo Buds，售價為129.99美元（約台幣4,000元）；外界解讀，Amazon會推出Echo Buds就是為了要瓜分Apple AirPods這短時間以來所霸佔的無線耳機市場。

根據Amazon的說法，Echo Buds將可以提供「真正出色的音色」，這款耳機特別與Bose合作開發，支援手觸控制與降噪功能，電池續航力約為5個小時，若搭配充電盒使用，最多可以使用20個小時。

Echo Buds身為Alexa產品陣容的一員，這也意味著這副耳機就像是Amazon智慧音箱一樣，只要在配戴時說一聲「Alexa」就可以直接下達語音指令；使用Echo Buds最大的好處是，相較於智慧音箱它更有隨身助理的感覺。

這項產品預計在10/30時在美國上市，只不過台灣消費者依然無法體驗到這項產品，因為Alexa仍未提供中文語言的支援，且即便在Amazon網站訂購這項產品，官方也寫明了不會運送到台灣，有興趣的消費者可能要飛一趟美國才能買到了。

另一方面，在這場新產品發表會當中出現了一個小插曲；那就是亞馬遜裝置暨服務資深副總Dave Limp在介紹這項無線耳機產品時，耳朵上配戴的卻是AirPods，顯然他自己也還沒擁有一副Echo Buds耳機。

▼亞馬遜裝置暨服務資深副總Dave Limp在介紹Echo Buds耳機時，耳朵上配戴的卻是AirPods。（圖／翻攝自9to5mac網站）