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恨自己太衰！他氣炸6次到寺廟摔爛佛像...事後辯「神明不保佑」

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▲▼日本,寺廟,法會,超渡,法師。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲寺廟，示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者邱茀濱／綜合報導

浙江杭州蓮華寺自今年以來，常常遭人破壞，甚至還摔爛佛像，經追查，才發現是一名陸姓男子認為自己的運氣很差，覺得菩薩不保佑他，一氣之下才犯案。目前，陸男因涉嫌尋釁滋事罪被警方刑事拘留，案件正在審理中。

▲▼男子認為神明不保佑他，氣炸到寺廟破壞佛像。（圖／翻攝微博／杭州日報）

▲男子認為神明不保佑他，氣炸到寺廟破壞佛像。（圖／翻攝微博／杭州日報，下同）

綜合陸媒報導，蕭山聞堰街道老虎洞山的蓮華寺，信徒眾多，香火鼎盛，在蕭山佛教界地位斐然，而據該寺的方丈表示，從今年年初以來，寺廟內的佛像常常遭人破壞，剛好現場都沒有監視器，一直都沒有證據，加上出家人的慈悲為懷，便一直沒有報警。

▲▼男子認為神明不保佑他，氣炸到寺廟破壞佛像。（圖／翻攝微博／杭州日報）

警方得知消息後，就主動展開搜查，並綜合民眾的線索，果然發現山腳下一處租屋的陸男非常可疑。上個月19日，警方跟蹤陸男來到蓮華寺後，他還小心翼翼的觀看，發現四周無人，就將佛龕裡的財神菩薩扔到懸崖下，警方見狀當場逮捕他。

▲▼男子認為神明不保佑他，氣炸到寺廟破壞佛像。（圖／翻攝微博／杭州日報）

今年41歲的陸男被捕後聲稱，近來總覺得自己運氣很差，認為是神明不保佑他，一氣之下就從年初開始，先後「6次」到蓮華寺大肆破壞佛像等物品。目前，陸男因涉嫌尋釁滋事罪被警方依法刑事拘留，案件正進一步審理中。

▲▼男子認為神明不保佑他，氣炸到寺廟破壞佛像。（圖／翻攝微博／杭州日報）

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