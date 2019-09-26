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「他沒提出問題」尹衍樑自稱1個月見杜英宗1次…南山系統狂失控　網怒炸灌爆：鬼才信

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潤泰集團,尹衍樑（圖／路透社）

▲潤泰集團總裁尹衍樑。（圖／路透社，資料照）

財經中心／綜合報導

南山人壽新系統連環失控，遭金管會重罰3600萬元，董事長杜英宗被停職2年且不得領取酬勞福利，而後南山人壽宣布，由潤泰集團總裁、公司最大股東尹衍樑的兒子尹崇堯，代理董事長一職，引起各界討論紛紛。尹衍樑接受媒體專訪時談此事件始末以及致命失誤，也承認錯誤，不過卻被網友在文章底下狂打臉：「鬼才相信尹先生答話！」「一間公司連最最最基本的系統都出包……很沒救。」

尹衍樑接受《今周刊》專訪時表示，南山「境界成就計畫」SAP是董事會決定，杜英宗有提報過IBM、HP、SAP的報價，但最終是董事會表決SAP，杜英宗只是負責執行。「其實南山的系統並不複雜」對他而言，認為這是「工具論」，工具好的人就會贏。

但為什麼這麼好的工具會在南山出大包？尹衍樑表示，系統雖然簡單，但是南山的資料量龐大，逾600萬保戶、1100萬張保單，而且很多民眾同時有好幾張保單，因此複雜度變高；但問題可以花小錢解決，只是杜英宗一概拒絕，卻稱董事會通過的預算就是101億元，反讓資訊部同事辛苦加班。

▲▼金管會召開「壽險業負責人座談會」，南山人壽董事長杜英宗。（圖／記者湯興漢攝）

▲南山人壽前董事長杜英宗。（圖／記者湯興漢攝，資料照）

內容指出，尹衍樑表示，他跟杜英宗一個月開一次會、見見面；如果杜英宗沒有提出問題，他不曉得杜英宗是否碰到什麼問題，就沒有給杜英宗答案，但基本上他都尊重金管會的說法。

報導文章曝光，網友們紛紛在底下留言：「保戶權益絕對要放在第一優先，不要顧此失彼」、「承認錯誤之後，迫在眉睫的是系統如何早日完完全全上軌道，蛻變的過程是艱辛的，但保戶權益絕對要放在第一優先」、「事後諸葛的標準發言」、「都推給被罰者，諉過高手，佩服佩服，又再次安全下莊」、「他把問題講得太簡單了，當然我們也可說大人物就管大方向、大原則，細節就交給下面的團隊分層負責」。

其中，有陳姓網友表示：「今天花100億元導SAP，依SAP MA的模式，之後每年固定要支付約20多億元的維護費用給SAP（20多%）。請問之後南山的競爭力在哪？」也有人認為，尹衍樑根本就把所有的問題都推給杜英宗，指出他是「事後諸葛」，李姓網友表示：「鬼才相信尹先生答話！問過買南山保單的朋友，很多人都感覺南山高層董事們有洗錢的嫌疑！可憐的是南山的散戶股東們！」

▲網友留言討論南山人壽新系統。（圖／翻攝自臉書）

▲網友留言討論南山人壽新系統。（圖／翻攝自臉書，下同）

謝姓（Shieh）網友也表示，「聽尹總裁這番話，就知道他是個金融大外行，真令人捏把冷汗。潤泰集團確實在零售、運輸業是箇中翹楚，但是南山人壽是金融業，台灣對金融業管理較嚴，要求較多，安全性也較高，所以需要有金管會這個獨立機構。」

「台灣人太聰明，太會鑽漏洞，尤其是錢的問題。」謝姓網友說，「尹總裁應該是不清楚這套系統造成金融業多大的問題，也許只認為就只是系統出包，和大潤發系統出包一樣，錯了，大潤發系統出包頂多關門不賣了，但南山人壽出包是權益問題，不能等閒視之，如果尹總裁還這麼想，那代表您不適合經營金融業，趁早脫手吧。」

而在臉書粉絲團上，也有網友留言討論：「一間公司連最最最基本的系統都出包……很沒救」、「系統錯誤這麼多，被金管會開罰史上最重的處分，都是底下捨不得花錢造成的？」、「只理金管會？對保戶有一點抱歉的意思都沒有？」、「反正不會買南山了」。

也有蔡姓網友說：「買最貴的SAP花了101億元……在台灣SAP的私人企業客戶，也很少聽過會花超過百億的，至少我個人是沒聽過……當年我們SAP的預算也才1億元。」

▲網友留言討論南山人壽新系統。（圖／翻攝自臉書）

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