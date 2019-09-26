馬英九不幫韓國瑜站台了？ 韓國瑜辦公室：會保持密切聯繫

▲前總統馬英九。（資料照／記者季相儒攝）

記者羅婉庭／台北報導

前總統馬英九、高雄市長韓國瑜的「馬韓心結」看似在日前台商聯誼會時已破冰，但前總統馬英九辦公室仍抱持相同立場，馬辦26日表示，馬英九會持續輔選，但審慎評估是否站台。對此，韓國瑜辦公室表示，未來會與馬辦一直保持密切聯繫，但一切仍尊重馬辦的決定。

馬英九在日前韓國瑜新北造勢時致詞被韓粉打斷，事後韓國瑜透過電話中向馬英九致歉，馬英九回應不會放在心上。馬英九基金會執行長蕭旭岑當時表示，雖然對主辦方的動作感到不解跟遺憾，但馬未來仍會全力輔選韓國瑜，他轉述，馬英九在電話中也提醒韓國瑜，幕僚的疏失，應該能避免就避免，未來還會有助講等相關活動。

對於未來是否再幫韓國瑜站台，蕭旭岑回應，馬英九會用各種方式，全力輔選韓國瑜，也不會因此造成馬英九造成未來幫韓國瑜造勢的意願，但是爾後有類似的造勢場合，若再發生類似情況，部分群眾、韓粉不理性，將會審慎評估如何處理。

對此，韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡下午回應，這其實是個誤會，在相關新聞出來前競辦與馬辦已取得聯繫，也有做適時的釐清，競辦非常感謝馬辦的體諒與貼心，至於馬辦評估不出席公開造勢活動，完全理解馬前總統用心幫忙但不想造成活動失焦的善意，競辦未來會與馬辦一直保持密切聯繫，但一切仍尊重馬辦的決定。

馬辦表示，為了國民黨團結，馬英九是誠心挺韓，若去站台反而模糊焦點、讓選情失分也不是大家樂見的事。另外，馬英九、朱立倫被視為國民黨的兩隻母雞，近日都在安排國民黨立委參選人的輔選活動站台行程，朱立倫24日替立委林奕華輔選之後，27日也將到新北市為黃志雄等三位立委參選人站台。

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