2國斷交後　諾魯新總統持續力挺「台灣像家人」：站在一起！

▲諾魯總統安格明挺台。（圖／翻攝自推特／Republic of Nauru）



記者丁維瑀／綜合報導

索羅門群島、吉里巴斯接連與我國「分手」後，我南太平洋友邦諾魯（Nauru）新任總統安格明（Lionel Aingimea）26日表示，會長期保持與台灣的關係，「諾魯把與台灣的關係視為家人，我們與台灣站在一起。」有學者認為，安格明的表態，可以稍稍讓台灣喘口氣。

兩國本月選擇轉與中國建交，我邦交國剩下15國，《路透社》報導，太平洋小國諾魯如今釋出善意，表示會維持與台灣的關係。安格明上月在選舉擊敗前總統瓦卡（Baron Waqa），如今他透過電郵寫道，把台灣的關係視為就像家人般。

澳洲智庫洛伊研究所太平洋島嶼計畫主任普賴克（Jonathan Pryke）表示，外界都知道諾魯前總統跟台灣是好朋友，1月來台進行國是訪問期間，還彈奏總統蔡英文送的烏克麗麗，高歌「你是我最好的朋友」（You're My Best Friend）。他補充，原本不清楚諾魯新總統的立場，如今安格明的表態可讓台灣喘口氣，但在太平洋地區還是要非常努力。

報導指出，這些發展中的小國位於太平洋具有戰略地位的水域，自二戰以來受到美國與其盟友主導。中國在此區試圖擴大影響力的舉措已激怒美方。

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