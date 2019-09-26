先探／Q4七大吸金族群

全球資金潮氾濫，台股在外資買超下直逼七月高點，短線在指標過熱以及漲多下或可能拉回，但資金充沛，只要指數在季線之上仍有利個股表現，包括半導體、PCB、PA以及高殖利率、金融股等族群，傳產股有個定收益者股價也可望水漲船高，拉回都可列為注意標的。

文／方亞申

美中貿易談判似乎又有疑慮，川普聲稱不急於在總統大選前解決，中國代表團也被取消參觀農業行程，美股拉回，除Nasdaq外，其他三大指數仍在季線之上。聯準會上周降息，不過會後聲明令市場認為今年內可能最好只降一次或不降息，主要是美國消費還是很旺，倒是製造業較為轉弱。此外，沙烏地阿拉伯油廠被炸，又傳出後面還有動作，國際油價維持在五八至六○美元之間，美股多空消息皆有，漲多自然出現震盪。

過去九月是美股下跌機率最高月份，今年卻大漲；而接下來十月過往也不甚理想，去年則大跌，道瓊下跌超過千點；且十月中旬開始又是公布企業第三季財報，市場預估企業獲利將衰退三．五％左右，未來兩周似乎還看不到太好利多，而四大指數日ＫＤ值都來到高檔交叉，可以預見後續最好是震盪或是拉回。

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中小型股大展身手

不過中線上不可否認，美股再度回到歷史高點附近，顯見資金力量，同時包括總市值前十名公司帳上現金都很多，例如微軟上周就宣布四○○億美元的股票回購計畫，並將股息調高十一％，也支撐股價，所以未來將看四大指數重要關卡位置，分別是道瓊二六五○○點、標普二九○○點、Nasdaq七九五○點以及費半指數一五○○點，只要在此之上就有利震盪輪彈。

值得注意的是，美銀美林的牛熊指標九月初跌至一．三，是今年以來最低。前次低於二．○是在今年一月初，而後道瓊從二萬三千點附近開始用三個月時間大漲三千點。這次買進訊號約是在二六五○○點；換句話說，第四季上半部較偏向上漲。

亞洲股市就看中國，美中貿易突然又有分歧，陸股也回檔，上證指數再創近一周低點，顯然來到三千點上下是需要整理一段時間。中國在工業生產及出口下降以及工業生產指數創近十七年來新低，外資預估未來經濟成長率低於六％的可能性越來越高。不過科技股像是聯發科轉投資的匯頂以及ＰＣＢ的鵬鼎、深南電路及滬電股份股價持續創歷史新高，都是有關指紋辨識以及5G PCB族群，顯見５Ｇ通訊科技股市是中國扶持方向。

外資連續買超台股超過九二一億元，且台幣已升值至三一，台幣成為亞洲超強貨幣之一，連央行都出面說，若外資匯入有巨額且集中情況，央行都會進場調節，而「九月確實有這個現象」；總裁楊金龍說，今年前八月外資為淨匯出，但九月一日至今，匯入金額不僅龐大，還非常集中，而台股的高殖利率是吸引外資匯入的主因。熱錢多也造就台股資金行情。

再者，全球信評機構惠譽國際亞太區主權評等認為，台灣主權評等AA-展望穩定，在惠譽下調今年全球經濟成長率的同時，台灣的預測值還逆勢上調至二．二％，是亞洲唯一受惠美中貿易戰的經濟體。這也是資金流進台灣因素之一。

市場主要鎖定半導體、金融股。而美國再次步入降息循環，中國人行也全面性降準搭配定向降準，加上歐央也調降存款利率，加上新興市場國家一個接一個降息，降息潮刺激全球負利率資金超過十八兆美元，台股也受惠，且台商資金返台已接近五九○○億元，台股資金充沛，央行也說台股高殖利率是誘因，的確使台股相對亞股是強勢。外資期貨多單回升至五萬口以上高檔水位，技術上台股已逼近七月高點一○九九四點，惟日ＫＤ值在相對高檔交叉向下，但「三王」基本面都很好，除非美股連續大跌，否則季線一○七○○點已成為大支撐。櫃買指數日ＫＤ值持續向上，是中小型股表現的天下。（全文未完）

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