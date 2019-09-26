快訊／入柯市府接班柯文哲！黃珊珊證實獲徵詢：樂意幫忙

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲小內閣又傳人事異動！傳出將找親民黨議員黃珊珊入市府擔任副市長，預計將培養黃2022年成為接班人延續白色力量。對此，黃珊珊受訪證實，「的確有徵詢過，我議員也當很久，如果可以幫助市長多一點我當然樂意」；但黃珊珊強調，一切還是要尊重市長，畢竟人事權是市長的職權。

據了解，柯文哲自第一任市長競選期間，便與黃珊珊交好，當時早在5年前便有意延攬黃珊珊入市府。但由於當時黃珊珊甫連任市議員，自覺不能虧待選民的請託，因此婉拒邀約。儘管如此，但黃珊珊入柯市府的傳聞至今未減，黃與柯關係良好也顯而易見，不少議員同僚私下碰上黃珊珊都會開玩笑稱她副市長。

黃珊珊26日下午受訪表示，入府的傳聞應該5年前就有，「市府確有徵詢過，我當議員也很久了，若能幫助市長把台北市做得好一點，當然是樂意幫忙」，但還是要尊重市長人事權，不是她能控制的。

至於有無和黨主席宋楚瑜討論過？黃珊珊說，還沒有和宋楚瑜談過，但宋主席3、4年前就被柯文哲徵詢過，「我先前要照顧小孩，現在小孩比較大了，比較有時間幫忙」。她強調，尊重市府，不便多表示意見，一切都接了副市長再說，態度轉變是因為小孩比較大。

至於入柯市府後，未來親民黨和民眾黨該如何合作？黃珊珊不願多談，表示自己在市議會也沒有分過什麼政黨，「議員當21年，對我來說能幫這個城市多做一些事情是她比較有興趣的事，沒有思考政黨問題，做事比較重要」，市長考慮的不是政黨，沒有談過政黨問題。

▲黃珊珊。（圖／記者陳家祥攝）



