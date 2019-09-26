　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／入柯市府接班柯文哲！黃珊珊證實獲徵詢：樂意幫忙

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲小內閣又傳人事異動！傳出將找親民黨議員黃珊珊入市府擔任副市長，預計將培養黃2022年成為接班人延續白色力量。對此，黃珊珊受訪證實，「的確有徵詢過，我議員也當很久，如果可以幫助市長多一點我當然樂意」；但黃珊珊強調，一切還是要尊重市長，畢竟人事權是市長的職權。

據了解，柯文哲自第一任市長競選期間，便與黃珊珊交好，當時早在5年前便有意延攬黃珊珊入市府。但由於當時黃珊珊甫連任市議員，自覺不能虧待選民的請託，因此婉拒邀約。儘管如此，但黃珊珊入柯市府的傳聞至今未減，黃與柯關係良好也顯而易見，不少議員同僚私下碰上黃珊珊都會開玩笑稱她副市長。

黃珊珊26日下午受訪表示，入府的傳聞應該5年前就有，「市府確有徵詢過，我當議員也很久了，若能幫助市長把台北市做得好一點，當然是樂意幫忙」，但還是要尊重市長人事權，不是她能控制的。

至於有無和黨主席宋楚瑜討論過？黃珊珊說，還沒有和宋楚瑜談過，但宋主席3、4年前就被柯文哲徵詢過，「我先前要照顧小孩，現在小孩比較大了，比較有時間幫忙」。她強調，尊重市府，不便多表示意見，一切都接了副市長再說，態度轉變是因為小孩比較大。

至於入柯市府後，未來親民黨和民眾黨該如何合作？黃珊珊不願多談，表示自己在市議會也沒有分過什麼政黨，「議員當21年，對我來說能幫這個城市多做一些事情是她比較有興趣的事，沒有思考政黨問題，做事比較重要」，市長考慮的不是政黨，沒有談過政黨問題。

▲▼ 黃珊珊。（圖／記者陳家祥攝）

▲黃珊珊。（圖／記者陳家祥攝）

 
 

ET快訊
認愛張鈞甯「是直覺」！邱澤單身6年希望「以結婚為前提」追求
看完大港開唱　韓國瑜：沒想到竟如此粗俗、下流不堪
蔡詩芸試管懷孕5月首曬孕肚照！王陽明拿「寶寶超音波照」超幸福
快訊／恭喜！林宥嘉又當爸了　宣布丁文琪懷第二胎
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

馬英九不幫韓國瑜站台了？ 韓國瑜辦公室：會保持密切聯繫

快訊／入柯市府接班柯文哲！黃珊珊證實獲徵詢：樂意幫忙

韓國瑜揭露參選總統動機！　批中央「政策、補助、祝福」三樣都感受不到

大港開唱教壞囝仔？黃捷舉「他奶奶的」、「1分鐘結婚太興奮」反擊

世台商聯合總會年會開幕　蔡英文：籲請台商回流投資台灣

傳F-16V電戰裝備「有洩密疑慮」　空軍駁斥：構型尚未選定

台灣不孤單！4友邦聯大上公開挺台：懷抱民主的國家有權屬於聯合國

大港開唱諷韓像「X頭」！國民黨團要求調查　韓國瑜：粗俗下流不堪

蔡賴配是否出現曙光？　蔡英文：最適當時提出最佳人選組合

嘉義市議員「落選頭」遞補　新科議員李奕德：不忘從政初衷

台中敝姓鍋！一筆劃免費送一蝦　「謝」先生爽拿17隻...激推雞佛鍋

負鼠媽橫躺烈陽下...志工急救援！　驚見祂用性命護「軀殼下」9幼崽

汪汪朝水溝狂吠...苗栗男發現2幼貓　仔細觀察「耳朵是圓的」竟是石虎！

原民嬤勁歌熱舞...歐告一聽想逃　下秒被吼「坐好！」無奈眼神死XD

16歲環保少女罵世界領袖滿腦錢　哽咽：你們偷走我的夢想和童年

開車未繫安全帶致死率超過20倍！　熱銷車用配件成警眼中「死神產品」

邱澤、張鈞甯爆戀愛！　開車甜蜜夜遊

foodshiba來了！柴柴親自送甜點熱情撲向客...揹外送包模樣萌翻網

便當「4菜1主食」60元遭客白眼！闆娘火大收店...網跪：新台幣教訓

周杰倫真人秀邀7大咖當嘉賓！　地表最狂名單有五月天、林俊傑

馬英九不幫韓國瑜站台了？ 韓國瑜辦公室：會保持密切聯繫

快訊／入柯市府接班柯文哲！黃珊珊證實獲徵詢：樂意幫忙

韓國瑜揭露參選總統動機！　批中央「政策、補助、祝福」三樣都感受不到

大港開唱教壞囝仔？黃捷舉「他奶奶的」、「1分鐘結婚太興奮」反擊

世台商聯合總會年會開幕　蔡英文：籲請台商回流投資台灣

傳F-16V電戰裝備「有洩密疑慮」　空軍駁斥：構型尚未選定

台灣不孤單！4友邦聯大上公開挺台：懷抱民主的國家有權屬於聯合國

大港開唱諷韓像「X頭」！國民黨團要求調查　韓國瑜：粗俗下流不堪

蔡賴配是否出現曙光？　蔡英文：最適當時提出最佳人選組合

嘉義市議員「落選頭」遞補　新科議員李奕德：不忘從政初衷

馮俊凱初征自由車世錦賽　計時賽44名作收

歐告黑到發亮！阿嬤忙炒菜露「幸福甜笑」...原來都靠這配方

10人才吃得完！美濃新餐廳台灣鯛超新鮮　「產地到廚房只要10秒」

卸責杜英宗！尹衍樑談「南山新系統出包始末」　網友底下留言狂打臉

幫Japser添弟弟！　陳小春曝二胎進度「我們每天打」

女建築師重要遺作！杜拜「沙漠融冰大樓」2019年底開幕

Amazon迎戰Apple　推出Echo Buds壯大Alexa產品清單

男嬰發黑亡…名醫崩潰哭了！　她生過1胎曝「子宮破裂3原因」怒：醫生不是神

馬英九不幫韓國瑜站台了？ 韓國瑜辦公室：會保持密切聯繫

一開店就擠爆！南投超夯肉圓　必知獨特吃法「吃皮留餡再加湯」

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

政治熱門新聞

王金平拒簽31大老聲明　剩餘名..

韓粉衝入記者會大罵李喬如「臭三..

黃捷質詢抽中22號　無望質詢轟..

東大生：1985年出版品證明蔡..

大港開唱諷韓像「X頭」！韓國瑜..

韓國瑜恐怖　林濁水：藍含淚投蔡

韓國瑜：高市府無力開採石油，這..

「蔡賴配」有譜？賴清德：會蔡英..

即／韓國瑜照稿唸30mins！..

韓打臉自己挖石油　名嘴：請直接..

綠議員批國民黨：會下地獄

質詢韓國瑜要抽籤！民進黨團總召..

快訊／郭台銘：吳敦義承諾25日..

台教會研讀韓國瑜論文：反送中先..

更多熱門

相關新聞

天龍國年輕人買「爺爺房」　松山區佔近4成最多

隨著房子屋齡持續老化，如果要在寸土寸金的台北市中心買房，即使屋齡40年以上的老屋，也受到買方的青睞，對首購民眾來說，極有可能買到比自己年齡還大的房子。統計今年第1季台北市40年以上老屋交易量，松山、萬華、中山、士林和信義等區，老屋交易佔比在3成以上，而成交屋齡最年輕的則為內湖區。

影／蔡壁如應辭職？　柯文哲：請小英示範什麼叫黨政分離

影／沈富雄願列民眾黨不分區立委　柯文哲：找機會跟他聊

直播／民進黨派系備戰 不分區立委嚴防「見光死」

恐怖情人2闖前女友家！2招險致命

關鍵字：

柯文哲柯P台北市黃珊珊

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

身分證含1與0　吃Buffet半價

酒店真小姐開箱驚見「輪椅」　老司機揭用途

10/1上路！「15項交通新制」懶人包

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

連千毅「1年營收」超狂天價被挖！高雄老巢5層奢華內部曝

隋棠綁骨盆40次說無效　護理師淚揭：沒拿到錢

媽曾歉二胎難生…小兒子出生臉發黑亡

邱澤情史遭挖「唐嫣為他掃廁所」

王金平拒簽31大老聲明　剩餘名單曝光

金希澈不能吃太燙泡麵：人生最後悔抽菸

「華城殺人魔」李嫌長相公開！韓網嚇歪了

超兇深V海軍正妹爆紅！她苦笑：私訊爆啦

首胎產女！婆逼「不准減肥」拚生男　結果變死胎

高雄環保檢舉達人　7個月賺67萬

雷／王瞳熱吻馬俊麟…PTT黑特狂轟

更多

最夯影音

更多

台中敝姓鍋！一筆劃免費送一蝦　「謝」先生爽拿17隻...激推雞佛鍋

負鼠媽橫躺烈陽下...志工急救援！　驚見祂用性命護「軀殼下」9幼崽

汪汪朝水溝狂吠...苗栗男發現2幼貓　仔細觀察「耳朵是圓的」竟是石虎！

原民嬤勁歌熱舞...歐告一聽想逃　下秒被吼「坐好！」無奈眼神死XD

16歲環保少女罵世界領袖滿腦錢　哽咽：你們偷走我的夢想和童年

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面