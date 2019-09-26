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卸責杜英宗！尹衍樑談「南山新系統出包始末」　網友底下留言狂打臉

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▲▼杜英宗、尹衍樑。（合成圖／ETtoday資料照）

▲杜英宗、尹衍樑。（合成圖／ETtoday資料照）

財經中心／綜合報導

南山人壽「境界成就計畫」新系統上線之後，在風險控管跟採購作業上因有重大缺失，於上週受到金管會重罰3600萬，董事長杜英宗更因此遭到停職2年，並由南山人壽最大股東尹衍樑的兒子尹崇堯代理其職。對此，尹衍樑在接受專訪時坦承錯誤，更稱「從哪裡跌倒，就從哪裡站起。」不過此番發言大家似乎不大領情，更遭到網友無情打臉。

根據《今周刊》報導，尹衍樑在接受專訪時，就「境界成就計畫」SAP是誰決策的問題表示，事實上IBM、HP跟SAP都有報過價，但其中符合南山需求、擁有9個模組的只有SAP，但最終拍板定案的還是董事會，杜英宗只是執行者；他更表示，SAP的系統能夠應對南山旗下大潤發等複雜的流程，照他的講法就是「工具論」，工具好的人就會贏。

請繼續往下閱讀...

此外，尹衍樑還說，SAP這套系統總共花了101億元左右，但南山有逾600保戶、110萬張保單，其中還有很多人有好幾張保單，資料量實在太大，雖然系統簡單，但複雜度變大了。這次所出的問題在於，由於南山有兩個系統，有15萬件資料單據來不及輸入跟檢核是否為有效保單，遇到需要理賠的時候，就必須進入舊系統裡查資料才能作業，但是到現在為止也沒有一個客戶沒被理賠到，只是慢了一、兩天而已。

尹衍樑說，整體的問題出在機器硬體、資訊人力數量不夠多，但這個問題其實只要一點點小錢就能解決，但杜英宗拒絕這樣的做法，導致資訊部的人員都要加班到晚上12點才能回家，真的很辛苦；如果當時多買一些硬體跟多聘請專家，就不會有今天的懲罰事件發生。

對於這番解釋說詞，許多網友在文章底下留言表達意見，有人認為這樣看起來想是整個責任都在杜英宗身上，有「事後諸葛」的嫌疑，一名陳姓網友就表示，「今天花100億元導SAP，依SAP MA的模式，之後每年固定要支付約廿多億元的維護費用給SAP（廿多%）。請問之後南山的競爭力在哪？」還有人開罵，「鬼才相信尹先生答話！問過買南山保單的朋友，很多人都感覺南山高層董事們有洗錢的嫌疑！可憐的是南山的散戶股東們！」

而網友Chi-Sheng Shieh則寫道，「聽尹總裁這番話，就知道他是個金融大外行，真令人捏把冷汗，潤泰集團確實在零售、運輸業是箇中翹楚，但是南山人壽是金融業，台灣對金融業管理較嚴，要求較多，安全性也較高，所以需要有金管會這個獨立機構，因為台灣人太聰明，太會鑽漏洞，尤其是錢的問題，尹總裁應該是不清楚這套系統造成金融業多大的問題，也許只認為就只是系統出包，和大潤發系統出包一樣，錯了，大潤發系統出包頂多關門不賣了，但南山人壽出包是權益問題，不能等閒視之，如果尹總裁還這麼想，那代表您不適合經營金融業，趁早脫手吧」。

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