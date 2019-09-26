那斯達克100期貨下周一在台掛牌　不排除在台推出費半期貨

▲ 那斯達克（Nasdaq）指數及諮詢服務部主管休斯（右）、那斯達克Dorsey Wright研究暨客戶關係部門主管杰伊（左）。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

美國那斯達克100期貨（UNF）即將在9月30日在台上市，那斯達克（Nasdaq）指數及諮詢服務部主管休斯（Rob Hughes）與那斯達克Dorsey Wright研究暨客戶關係部門主管杰伊（Jay Gragnani）特別從美國來台，並表示這是第一次在美國以外市場掛牌那斯達克100期貨，並不排除未來也將推動費城半導體期貨在台上市。

那斯達克指數將在下周一（30日）於期交所推出那斯達克100期貨（UNF），這是第一次在美國之外市場掛牌那斯達克100期貨。休斯表示，那指100指數期貨代表全球經濟創新動能指標，納入包含現代化工業基礎建設（微軟、谷歌等搜尋引擎），領導創新企業（如手機功能進階改變生活與溝通方式）、新興科技技術（如區塊鏈、加密貨幣、AI、網路安全、雲端運算）等新科技指標，影響到日常生活很大部分，也可以說是21世紀現代化指標；而其囊括公司包含微軟、亞馬遜、蘋果、谷歌及臉書等知名科技公司。

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休斯表示，看好台灣ETF市場的發展動能強勁，已與台灣多家金融業者合作推出那指ETF。杰伊指出，現在的台灣與當年美國的相像，投資人希望投資不同產業，資產管理業者也希望布局在不同ETF、建構投資組合，因此ETF不只是一項投資工具，也轉變為創造財富的投資方法，投資人更能方便藉此選擇看好的投資題材去作投入。

目前在證交所掛牌的ETF包括富邦NASDAQ-100單日正向兩倍ETF（00670L）、富邦NASDAQ-100單日反向一倍ETF（00671R）、富邦NASDAQ-100 ETF（00662）、群益那斯達克生技ETF（00678）、國泰納斯達克全球人工智慧及機器人ETF（00737）等五檔。

另一方面，休斯也說，不排除未來會與期交所合作推出費半相關期貨，也可能在此之後延伸推出費半正向、反向ETF或是槓桿商品。