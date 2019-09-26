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餵食褪黑激素讓幼童昏睡　恐怖托兒所：為安靜、方便照顧

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▲▼女童、兒童、孩童、孩子、家庭、幼兒。（圖／翻攝自pakutaso）

▲加州「布蘭達沙塞杜家庭托兒中心」遭指控餵食孩童褪黑激素。（圖為示意圖／翻攝自pakutaso）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國加州波尼塔(Bonita)「布蘭達沙塞杜家庭托兒中心」（Brenda Saucedo Family Child Care）日前遭到指控，餵食嬰幼兒褪黑激素（Melatonin），讓孩童陷入昏睡。加州社會服務廳進行調查後，已經對托兒所開出甲級罰單。

根據外媒報導，加州社會服務廳發言人亞當.韋恩特拉布（Adam Weintraub）指出，已經開出甲級罰單給布蘭達沙塞杜家庭托兒中心，面對媒體時托兒中心拒絕受訪。根據加州州法，甲級罰單是程度最嚴重的違規。

韋恩特拉布（Adam Weintraub）表示，「這種行為是嚴重的，可能會直接威脅到兒童的健康、安全或人身權利。」托兒中心的工作人員在接受調查時也坦白，「為了讓孩子安靜、方便照顧，曾經餵食荷爾蒙給嬰幼兒吃。」調查人員也在托兒中心裡搜出褪黑激素證實此事。

6歲的朱利葉斯（Julius）表示，在某天午睡前喝到一杯有白色粉末的紅色飲料，她以為是碳酸運動飲料，但喝起來卻不是熟悉的味道，喝完後被要求躺下，然後就睡著了。當她醒來後感到身體不適，便把事件告訴家人。

朱利葉斯的母親凡妮莎·櫻桃（Vanessa Cherry）得知後感到「憤怒」與「背叛」表示，工作人員沒有這個權力「在沒有經過我的允許之下，怎麼敢擅自讓我的孩子喝下這個東西！」

據悉，一名自稱是日托房主的婦女表示，她唯一只餵食過自己的孩子褪黑激素，因為他患有自閉症。至於朱利葉斯的飲料，她表示沒有放任何東西，並不想在對此發表任何評論。

褪黑激素最常用於治療失眠和睡眠狀況。是由大腦內松果體生成的一種荷爾蒙，人在接近入睡時便會開始分泌褪黑激素，並在半夜達到高峰，早晨醒來之前，體內褪黑激素的濃度便會逐漸下降。

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