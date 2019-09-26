到巷口超商就能買來「救急」！「地表最薄保險套」小7限量開賣了

▲超商為情侶們最習慣購買保險套的主要通路。（圖／示意圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

國內四大超商競爭激烈，除了比拼商品跟服務外，更會推出獨家限量商品，以吸引消費者矚目。其中，小7還領先其他超商業者開賣號稱「地表最薄保險套」的岡本0.01，其才剛推出沒多久，已引發搶購風潮。

號稱「地表最薄保險套」的岡本0.01，現在也能在台灣小7買到了！日前在日本、香港和上海藥妝店引發搶購熱潮的岡本0.01，許多人都透過親友代購，但現在除了屈臣氏有販售外，超商龍頭小7也自即日起限量販售，每盒2入售價299元。

小7觀察到超商為情侶們最習慣購買保險套的主要通路，且台灣人購買衛生套 「感覺」往往勝過「價格」，其中有近八成的消費者很在意「薄度」，挑選衛生套的三大指標分別是，品牌、感覺（舒適度）、安全。

小7表示，顯見消費者選購保險套並不在意售價，而是在乎信用可靠的品牌知名度，以及薄度帶來的舒適安全。對此看好此商機，目前已販售超過22種保險套品項，而此次再領先超商通路導入岡本0.01的超薄保險套，預計帶動類別業績成長1成以上。

至於全家則看好男性上班族出差或臨時更換襯衫需求，自有品牌FamilyMart Collection推出長袖襯衫新品，自即日起在指定500家店舖上市，提供藍、白2色，尺寸從M到XXL都有，單件特價590元、任選兩件999元，限量3萬件。

全家指出，自102年底發表自有品牌FamilyMart Collection以來，銷售業績逐年成長，至2018年業績超過35億。其中在創新商品部分更是創通路之先，推出竹纖維環保餐具、獲得美國USDA&AMA雙項認證天然洗劑、羽絨衣等。今年再推出長袖襯衫特色商品，搶攻男力商機。